¿Quiénes acceden al beneficio de pasajes gratis de TransMilenio?

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), en articulación con TransMilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), continúa fortaleciendo el beneficio de pasajes gratis en TransMilenio, que busca garantizar el acceso al transporte público a las poblaciones que más lo necesitan en Bogotá, en el marco de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

Este apoyo de transporte reemplaza los anteriores descuentos tarifarios y se entrega a través de la tarjeta TuLlave personalizada, con una asignación mensual de pasajes definida según el perfil socioeconómico y la tipología poblacional de cada persona beneficiaria.

¿Quiénes pueden acceder a los pasajes gratis?

Actualmente, el beneficio está dirigido a:

Personas en situación de pobreza extrema y moderada.

Personas mayores de 62 años.

Personas con discapacidad.

A partir de febrero de 2026, la cobertura se amplía e incluye también a:

Personas que residen en viviendas tipo pagadiarios.

Personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad de Cuidado.

Habitantes de calle en procesos de resocialización y reintegración social, vinculados al servicio de Hospedaje Social.

La asignación de los pasajes se realiza con base en los criterios de focalización vigentes, priorizando a quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. Las personas interesadas pueden consultar en línea, a través del portal de la Secretaría Distrital de Integración Social, si hacen parte de la población beneficiaria de pasajes gratis o ingrese a https://www.integracionsocial.gov.co/index.php/ingreso-minimo-garantizado/#consultas

¿Cuántos pasajes se entregan?

La cantidad de pasajes no corresponde a un valor monetario, sino a un número específico de viajes mensuales, que varía según la clasificación en el Sisbén IV y el grupo poblacional.

Por ejemplo, las personas con discapacidad pueden recibir entre 1 y 12 pasajes, las personas mayores entre 1 y 8, y las personas en pobreza extrema o moderada entre 5 y 7 pasajes. Para los nuevos grupos poblacionales, a partir de 2026, la asignación también será diferencial.

¿Cómo activar los pasajes gratis?

Las personas beneficiarias deben contar con una tarjeta TuLlave personalizada. La activación de los pasajes se puede realizar en:

Taquillas de TransMilenio, solicitando la activación del beneficio.

Puntos de carga automáticos, seleccionando la opción Transacciones virtuales y luego Solicitar subsidio/convenio.

Quienes aún no tengan tarjeta personalizada deben acudir a los puntos autorizados por TransMilenio para realizar este trámite.

Preguntas frecuentes sobre los pasajes gratis en TransMilenio

¿Todos los miembros de mi familia pueden recibir pasajes gratis?

No. El beneficio aplica únicamente para quienes cumplen con los criterios de focalización. En el caso de personas en pobreza extrema y moderada, se entrega a mayores de 16 años.

¿Por qué ya no recibo pasajes si antes era beneficiario?

Porque el beneficio se asigna únicamente a las personas que cumplen con los criterios de focalización vigentes definidos por la estrategia.

¿Por qué cambió la cantidad de pasajes que recibo?

El esquema actual asigna un número determinado de pasajes según la categoría del Sisbén y el grupo poblacional, a diferencia del modelo anterior que subsidiaba un monto económico del pasaje.

¿Cuándo se recargan los pasajes?

La recarga se realiza de manera mensual. Si en un mes no se utilizan todos los pasajes, en el siguiente solo se recargarán los necesarios para completar la cantidad asignada a la persona beneficiaria.

¿Qué hacer si mi tarjeta aparece inactiva?

Antes de reportar el caso, se recomienda verificar que la persona cuente con Sisbén IV de Bogotá, haya sido beneficiaria el mes anterior y haya intentado validar la tarjeta en taquillas o puntos automáticos.

Si el inconveniente continúa, puede comunicarse a la línea de atención de Integración Social al (601) 380 8330, opción 6, o acudir a la subdirección local más cercana.

Consulte el ABC completo del beneficio

Para conocer todos los detalles, la asignación exacta de pasajes por grupo poblacional, los pasos de activación y los canales de atención, la ciudadanía puede consultar el ABC de Pasajes Gratis en TransMilenio, disponible en el portal de la Secretaría Distrital de Integración Social.