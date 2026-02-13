Turismo cultural en Bogotá: estos son los eventos más importantes que se realizarán durante febrero

Foto: IDT.

Durante febrero de 2026, Bogotá vive conciertos, obras de teatro, experiencias inmersivas y exposiciones que dialogan con distintos públicos, gustos y generaciones, convirtiendo la cultura en una razón más para visitarla, recorrerla y vivirla. ¡Conoce parte de los eventos más importantes y agéndate!

Conciertos imperdibles en Bogotá

Doja Cat en Bogotá

Uno de los conciertos más destacados durante febrero es la presentación de Doja Cat, programado para el 15 de febrero en el Movistar Arena.

Doja Cat, quien llega a la capital con su ‘Ma Vie World Tour’, en un concierto que promete una noche llena de energía, hits contemporáneos y una puesta en escena innovadora que fusiona música, visuales y experiencia en vivo. ¡Entrada con costo!

En esta gira, la rapera promociona su quinto álbum de estudio,¨Vie¨, lanzado el 26 de septiembre de 2025, que incluye colaboraciones con SZA y sencillos como «Jealous Type», interpretado recientemente en los MTV Video Music Awards junto al legendario saxofonista Kenny G.

Teatro, humor y experiencias escénicas

El teatro también ocupa un lugar central en la programación de febrero y es una excelente opción si buscas planes culturales distintos.

El 28 de febrero, el humorista Primo Rojas llegará al Teatro El Ensueño, ubicado en la transversal 70D # 60-90 sur, con un espectáculo que conecta con la cotidianidad y el humor urbano.

¿Qué pasa cuando el hombre más insignificante y poco agraciado del planeta se obsesiona con la mujer más poderosa, hermosa y adinerada? Conoce los detalles en la función se realizará el sábado 28 de febrero de 2026 a las 7:00 p. m. ¡Entrada con costo!

Aunque la situación parezca imposible, en una realidad moldeada por los sueños inventados por la publicidad es algo más común de lo que creemos. Esto ocurre especialmente cuando muchos hombres idealizan a figuras de la televisión o el cine. A partir de esta premisa poco realista, la obra busca dar una respuesta tan absurda como la pregunta misma, usando un estilo mordaz y ácido propio del humor negro.

Arte y memoria con mensaje de paz y reconciliación en Bogotá

Un evento destacado es la exposición permanente ‘Terca Esperanza’, ubicada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación (CMPR) en la carrera 19B #24-82

“Este es un plan imperdible si quiere conocer otra cara de la ciudad. Esta muestra reúne cerca de 100 piezas —entre fotografías, bordados, objetos personales y archivos sonoros— que abordan la memoria del conflicto armado, la resistencia y los futuros posibles”, señaló el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Arte inmersivo en Bogotá

A la agenda cultural se suma el show inmersivo sonoro French Touch, disponible durante febrero en el Planetario de Bogotá,, una experiencia que combina música, tecnología y exploración sensorial, ideal si busca planes culturales innovadores y diferentes.

French Touch revive el auge del french house, la corriente que en los años 90 y 2000 redefinió la electrónica con sonidos filtrados, bases funk y un espíritu elegante y experimental. En la cúpula 360° se vivirá una experiencia inmersiva con una selección curada de artistas y tracks icónicos desde Daft Punk hasta Cassius y Justice, en una atmósfera envolvente donde música, diseño visual y ritmo se transforman en una fiesta sensorial única.

Fechas: 13, 20, 27 de febrero de 2026.

13, 20, 27 de febrero de 2026. Horario: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Lugar: Planetario de Bogotá, en la calle 26B #5-93.

Festival Internacional de Artes Vivas en Bogotá

Finalmente, este mes se realizará el Festival Internacional de Artes Vivas, que busca posicionarse como “una plataforma clave para las artes escénicas en la ciudad, fortaleciendo el intercambio cultural y el turismo creativo” y que se puede disfrutar desde diferentes escenarios en la ciudad.

Del 27 de marzo al 5 de abril de 2026, Bogotá, mi Ciudad, mi Casa será la casa del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV) de Bogotá, que contará con la participación de agrupaciones de cinco continentes y una programación que incluye 27 espectáculos internacionales, 32 nacionales y 43 distritales. El público podrá disfrutar de teatro, danza, performance, circo, títeres y teatro gestual, entre otras opciones. ¡Adquiere tus boletas ingresando aquí!