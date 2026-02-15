Laura Pausini regresa a Bogotá con concierto en el Movistar Arena el 22 de abril de 2026

El próximo 22de abril de 2026, el Movistar Arena recibe a las 8:00 p. m., a la cantante italiana Laura Pausini, quien llega a la capital con su gira «Yo Canto World Tour», con el que presentará su próximo álbum de estudio, en un concierto que promete grandes emociones y una noche inolvidable para los amantes de la balada pop. ¡Entrada con costo!

Laura Pausini, una de las voces más reconocidas de la música italiana y ganadora de múltiples premios internacionales, regresa a Bogotá, en una noche que promete emocionar a sus fans con los grandes éxitos de su carrera y nuevas interpretaciones en vivo.

El Movistar Arena, en el que se presentó en 2024 la volverá a recibir para que sus fans disfruten de éxitos comoLa Soledad, En Cambio No, Se Fue o Entre Tú y Mil Mares, entre otros éxitos cosechados durante los años 90 e inicios de los 2000.

‘Yo Canto World Tour’, recorrerá más de 40 países y por primera vez una de sus giras iniciará fuera de Italia. El tour comenzará en España y recorrerá ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos, antes de regresar a Italia para finalizar a finales de 2027.