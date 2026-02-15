Sistemas Productivos Locales: estrategia para potenciar la economía campesina en Bogotá

Foto: Carolina Chávez – Secretaría de Planeación

Desde la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) se trabaja en la implementación de Sistemas Productivos Locales, una estrategia que busca potenciar la economía campesina, fortalecer cadenas de valor locales y consolidar un futuro sostenible, inclusivo y resiliente para toda la ciudad.

Bogotá no es solo capital, también es campo. Más de 75 % del territorio del Distrito es rural, y aunque solo 1,5 % de la población habita estas zonas, su impacto en la vida urbana es determinante.

Las ocho localidades rurales de Bogotá son guardianas de fuentes de agua, productoras de alimentos, reservorios de biodiversidad y espacios de prácticas ancestrales. Allí, las comunidades no solo habitan el campo: cuidan los páramos, conservan el agua que llega a los hogares bogotanos, producen alimentos frescos y protegen saberes culturales que nos conectan con nuestras raíces.

La articulación entre ciudad y campo ya está dando resultados concretos. Algunos de los logros más destacados son:

• Más de 4.260 personas beneficiadas con canastas alimentarias, o que aporta seguridad alimentaria y bienestar a 1.290 hogares rurales.

• 14.000 estudiantes rurales matriculados en el sistema educativo oficial, con transporte, alimentación y condiciones escolares dignas.

• 155 predios fortalecidos mediante procesos de ordenamiento ambiental de finca, que protegen ecosistemas y recursos hídricos fundamentales para la ciudad.

• Acceso a actividades recreativas, programas de salud, educación menstrual y estrategias de salvaguarda cultural, que dignifican y acompañan a las comunidades rurales.

La ciudad también se transforma y se construye desde el campo, la ruta hacia una ciudad integrada aún está en marcha, pero cada paso reafirma una verdad: Bogotá tiene en su ruralidad un motor de vida, cultura y sostenibilidad.

Desde la Secretaría de Planeación se sigue conectando ciudad y ruralidad para que cada logro se traduzca en beneficios compartidos.