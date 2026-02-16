    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 en Bogotá

    –(Foto EAAB). Este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.


    Martes 17 de febrero de 2026

    Puente Aranda

    Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 12A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 30
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Tunjuelito

    Samoré
    De la Carrera 31 a la Carrera 32, entre la Calle 49B Sur a la Calle 50A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    San Cristóbal

    La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza
    De la Calle 48 Sur a la Diagonal 61A Sur, entre la Carrera 16A Este a Carrera 14 Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Puente Aranda

    Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur
    De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 45A Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Bosa

    Bosa Centro, Bosa La Estación
    De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Usaquén

    Escuela de Ingeniería Julio Garavito
    Escuela de Ingeniería Julio Garavito
    7:00 a.m.
    24 horas
    Empates red acueducto

    Suba

    Lagos de Torca Occidental, Mirandela
    De la Carrera 45 a la Carrera 67, entre la Calle 197 a la Calle 207
    10:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    Suba

    Cantagallo, Britalia, Granada Norte
    De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates red acueducto


    Miércoles 18 de febrero de 2026

    Antonio Nariño

    Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortua
    De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    5:00 p.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Soacha

    Maiporé
    De la Calle 30 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 o Autopista Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal
    De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120
    2:00 p.m.
    4 horas
    Verificación macromedidor

    Chapinero

    María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano

    Afectación 1:
    De la Calle 44 a la Calle 60 Bis, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 1

    Afectación 2:
    De la Calle 45B a la Calle 49A, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 3A Este
    8:00 a.m.
    10 horas
    Mantenimiento preventivo tanque Pardo

    Chapinero

    El Paraiso Chapinero

    Afectación 1:
    De la Diagonal 38 a la Calle 44A, entre la Carrera 4 Este a la Avenida Circunvalar

    Afectación 2:
    De la Diagonal 38 a la Calle 42, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 4 Este
    8:00 a.m.
    10 horas
    Mantenimiento preventivo tanque El Paraiso

    Barrios Unidos

    La Castellana
    De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    Usaquén

    Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
    De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116
    8:00 a.m.
    24 horas
    Instalación válvula

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

