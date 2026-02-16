Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 en Bogotá
–(Foto EAAB). Este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Martes 17 de febrero de 2026
Puente Aranda
Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel
De la Avenida Calle 6 a la Calle 12A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 30
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Tunjuelito
Samoré
De la Carrera 31 a la Carrera 32, entre la Calle 49B Sur a la Calle 50A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
San Cristóbal
La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza
De la Calle 48 Sur a la Diagonal 61A Sur, entre la Carrera 16A Este a Carrera 14 Este
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Puente Aranda
Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur
De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 45A Sur
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Bosa
Bosa Centro, Bosa La Estación
De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Usaquén
Escuela de Ingeniería Julio Garavito
Escuela de Ingeniería Julio Garavito
7:00 a.m.
24 horas
Empates red acueducto
Suba
Lagos de Torca Occidental, Mirandela
De la Carrera 45 a la Carrera 67, entre la Calle 197 a la Calle 207
10:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Suba
Cantagallo, Britalia, Granada Norte
De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170
10:00 a.m.
24 horas
Empates red acueducto
Miércoles 18 de febrero de 2026
Antonio Nariño
Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortua
De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
5:00 p.m.
24 horas
Cierre a terceros
Soacha
Maiporé
De la Calle 30 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 o Autopista Sur
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal
De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120
2:00 p.m.
4 horas
Verificación macromedidor
Chapinero
María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano
Afectación 1:
De la Calle 44 a la Calle 60 Bis, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 1
Afectación 2:
De la Calle 45B a la Calle 49A, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 3A Este
8:00 a.m.
10 horas
Mantenimiento preventivo tanque Pardo
Chapinero
El Paraiso Chapinero
Afectación 1:
De la Diagonal 38 a la Calle 44A, entre la Carrera 4 Este a la Avenida Circunvalar
Afectación 2:
De la Diagonal 38 a la Calle 42, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 4 Este
8:00 a.m.
10 horas
Mantenimiento preventivo tanque El Paraiso
Barrios Unidos
La Castellana
De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
Usaquén
Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó
De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116
8:00 a.m.
24 horas
Instalación válvula
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.