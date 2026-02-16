Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 17 y miércoles 18 de febrero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Martes 17 de febrero de 2026

—

Puente Aranda

Veraguas, La Fraguita, Santa Isabel

De la Avenida Calle 6 a la Calle 12A Sur, entre la Carrera 25 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Tunjuelito

Samoré

De la Carrera 31 a la Carrera 32, entre la Calle 49B Sur a la Calle 50A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

La Arboleda, Las Gaviotas, San Rafael Usme, Nueva Delhi Oriental, Chiguaza

De la Calle 48 Sur a la Diagonal 61A Sur, entre la Carrera 16A Este a Carrera 14 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Puente Aranda

Tejar, Alcalá, alquería, Ospina Pérez, Ospina Pérez Sur

De la Carrera 51 a la Avenida Carrera 68, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Avenida Calle 45A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Bosa

Bosa Centro, Bosa La Estación

De la Carrera 75A a la Carrera 80, entre la Calle 57 a la Calle 65H

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Usaquén

Escuela de Ingeniería Julio Garavito

Escuela de Ingeniería Julio Garavito

7:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto

Suba

Lagos de Torca Occidental, Mirandela

De la Carrera 45 a la Carrera 67, entre la Calle 197 a la Calle 207

10:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Suba

Cantagallo, Britalia, Granada Norte

De la Carrera 45 a la Carrera 58, entre la Calle 153 a la Calle 170

10:00 a.m.

24 horas

Empates red acueducto

—

Miércoles 18 de febrero de 2026

—

Antonio Nariño

Policarpa Salavarrieta, Sevilla y La Hortua

De la Avenida Calle 1 a la Calle 5 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

5:00 p.m.

24 horas

Cierre a terceros

Soacha

Maiporé

De la Calle 30 Sur a la Calle 34 Sur, entre la Carrera 1 a la Carrera 4 o Autopista Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Tintalá, Osorio I, II, III, Patio Bonito, Galán, María Paz, Ciudad Techo, Tintal

De la Calle 8 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Ciudad de Cali a la Carrera 120

2:00 p.m.

4 horas

Verificación macromedidor

Chapinero

María Cristina Rural, Pardo Rubio I, Siberia Central, Siberia II. Siberia Rural, Siberia Urbano

Afectación 1:

De la Calle 44 a la Calle 60 Bis, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 1

Afectación 2:

De la Calle 45B a la Calle 49A, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 3A Este

8:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo tanque Pardo

Chapinero

El Paraiso Chapinero

Afectación 1:

De la Diagonal 38 a la Calle 44A, entre la Carrera 4 Este a la Avenida Circunvalar

Afectación 2:

De la Diagonal 38 a la Calle 42, entre la Transversal 7 Este a la Carrera 4 Este

8:00 a.m.

10 horas

Mantenimiento preventivo tanque El Paraiso

Barrios Unidos

La Castellana

De la Carrera 45 a la Transversal 60C, entre la Calle 90 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Usaquén

Molinos Norte, San Patricio, Santa Bibiana, Rincón del Chicó

De la Carrera 11 a la Carrera 45, entre la Calle 104 a la Calle 116

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.