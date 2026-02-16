Gobierno mantendrá el ajuste del salario mínimo del 23%: «Reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable»

–En rueda de prensa, tras la reunión de la Comisión de Concertación celebrada este lunes con asistencia de empresarios y trabajadores, los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Trabajo, Antonio Sanguino, afirmaron que el Gobierno Nacional mantendrá el ajuste del salario mínimo del 23 por ciento y para ello dará la batalla ante el Consejo de Estado.

El jefe de las finanzas Nacionales, Germán Ávila, aseguró que el salario vital ya es un derecho adquirido por los trabajadores y que reversar un derecho adquirido es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico.

«El salario vital ya fue incorporado en los ingresos de millones de familias y en la planeación de gastos. Cambiarlo ahora afectaría la estabilidad económica y la confianza de trabajadores y empleadores. No es momento de generar dudas», puntualizó.

En las reuniones de la Comisión de Concertación, la posición mayoritaria entre gobierno, empresarios y trabajadores fue clara: mantener el incremento del 23,7% del salario mínimo vital ??? Como señaló el @MinHacienda Germán Ávila Plazas, modificar esa decisión generaría… pic.twitter.com/CYWTgSWxjx — MinHacienda (@MinHacienda) February 16, 2026

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que existe una opinión mayoritaria, tanto de empresarios como de centrales obreras, en que sería negativo modificar el aumento del Salario Vital decretado con el presidente Gustavo Petro ya que causaría «incertidumbre en el mundo laboral y en el comportamiento global de la economía».

Agregó que «el Gobierno reitera su decisión de acatar el auto y expedir un decreto transitorio en los términos ordenados por el Consejo de Estado, y defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución»

Puntualizó que “el Gobierno defenderá hasta la última instancia el derecho de las y los trabajadores a un salario vital, como lo ordena la Constitución de Colombia».

Además señaló que las opiniones del empresariado y de los trabajadores serán tenidas en cuenta al momento de elaborar el decreto transitorio ordenado por el auto del Consejo de Estado.

“Tenemos 8 días calendario, ese es el tiempo establecido por el auto del Consejo de Estado. En todo caso el Gobierno va a acudir a los recursos legales que tiene a disposición para defender el salario vital, que es una decisión de política pública del Gobierno y del presidente de la República. Este auto es una medida cautelar mientras el Consejo de Estado se pronuncia de fondo», precisó Sanguino.

“A nosotros nos parece que es una buena noticia para los trabajadores de Colombia», subrayó el ministro del Trabajo.

La sesión de la Comisión de Concertación fue convocada por el presidente Gustavo Petro luego de la decisión del Consejo de Estado de suspender temporalmente el decreto mediante el cual se adoptó el salario vital para 2026.

Al respecto, el jefe de la cartera laboral ,Antonio Sanguino, señalo que «esta sesión de la Comisión de Concertación no respondía a una orden perentoria. Aun así, por instrucción del presidente Gustavo Petro y en el marco del diálogo social, decidimos habilitarla para analizar el alcance del auto y escuchar a empresarios, trabajadores y al Gobierno. Fue una conversación fluida, respetuosa y franca».

Igualmente indicó que «insistiremos en el llamado del presidente Gustavo Petro a un pacto por la vida en torno a la agenda de reformas y a la movilización para preservar las conquistas del pueblo trabajador de Colombia».

El pasado 30 de diciembre del 2025 se incrementó el salario mínimo en un 23%, con lo cual pasó de 1.423.500 pesos a 1.750.905 pesos.

A su vez, el auxilio de transporte subió 24,5 % y quedó en 249.095 pesos, con lo que los trabajadores comenzaron a recibir en enero un ingreso mínimo de 2.000.000 de pesos por mes. El salario vital beneficia a 2,4 millones de colombianos que ganan el mínimo y a sus familias.

Las medidas del Gobierno están contenidas en los decretos 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025.