Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Comunidad Andina, CAN

–En el marco de la Comunidad Andina, el gobierno de Ecuador activó mecanismos comunitarios y presentó tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad frente a las decisiones arancelarias establecidas por su homólogo colombiano, anunció este miércoles la cancillería ecuatoriana.

En un comunicado, el Ejecutivo ecuatoriano afirma que, en ejercicio de sus derechos y en apego al ordenamiento jurídico andino, ha decidido activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de

sus derechos frente a medidas previamente adoptadas por la República de Colombia que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos.

Esta decisión interviene en el contexto en el que el Ecuador ha identificado incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario.

En este sentido, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones presentó en esta fecha ante la Secretaría General de la Comunidad Andina, tres reclamos formales contra Colombia, por vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional.

Por otro lado, las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión del Ecuador de aplicar una tasa del 30% por servicio aduanero aplicable a las mercancías que ingresen desde ese país, adoptada por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El comunicado termina señalando que Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad.