Corte Suprema de EE.UU «tumba» los aranceles globales impuestos por Trump; «el fallo es una verguenza», afirma el mandatario

–El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró ilegales los fundamentos con los que el presidente Donald Trump impuso aranceles globales y anuló su aplicación, según se desprende de un comunicado del organismo.

La sentencia invalida los aranceles globales impuestos por Trump durante su mandato, tanto los destinados a combatir el tráfico de drogas como los conocidos como ‘aranceles recíprocos’, al considerar que excedieron las facultades legales otorgadas por el Congreso.

El núcleo de la disputa se centró en la interpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés). La Administración Trump argumentó que esta ley, que permite al presidente «regular» el comercio exterior durante una emergencia nacional, le confería la autoridad para imponer aranceles de manera unilateral y sin límites preestablecidos. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el poder de «regular» no equivale al poder de «gravar».

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, subrayó que la facultad de imponer aranceles es «muy claramente una rama del poder impositivo». Recordó que la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso, y solo a este organismo, «acceso a los bolsillos del pueblo» a través de la recaudación de impuestos. Por lo tanto, cualquier delegación de ese poder al Ejecutivo debe ser explícita y clara.

REACCION DE TRUMP: «ES UNA VERGUENZA»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reaccionó a la decisión del Tribunal Supremo del país de invalidar sus aranceles globales, calificando de «vergüenza» el fallo, durante el desayuno con los gobernadores en la Casa Blanca de esta mañana, reportó CNN, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Sin embargo, Trump aseguró tener un plan B al respecto.

La decisión de la Corte bloquea una herramienta clave que el presidente había utilizado para imponer su agenda económica y diplomática. El máximo tribunal, de mayoría conservadora, decidió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) «no autoriza al presidente a imponer aranceles».

Esta decisión se refiere a los derechos de aduana presentados como «recíprocos» por Donald Trump, pero no a los aplicados a sectores específicos como automóvil, acero o aluminio.

Trump empezó a utilizar los aranceles durante su primer mandato (2017-2021) como una palanca de presión y negociación, pero al volver al poder en enero de 2025 anunció inmediatamente que iba a utilizar la IEEPA para imponer nuevos gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos.

Además de aranceles por motivos comerciales, Trump promulgó tarifas aduaneras especiales a socios importantes como México, Canadá y China por los flujos de drogas ilícitas y la inmigración.

«Si el Congreso hubiera tenido la intención de otorgar el poder distinto y extraordinario de imponer aranceles» mediante la IEEPA, «lo habría hecho de forma expresa, como lo ha hecho de manera sistemática en otros estatutos arancelarios», explica el alto tribunal.

La decisión de la Corte Suprema confirma sentencias anteriores de tribunales inferiores, según los cuales los aranceles que Trump impuso en virtud de la IEEPA eran ilegales.

Un tribunal comercial de primera instancia había dictaminado en mayo que Trump se extralimitó en su autoridad con gravámenes generalizados y bloqueó que la mayoría de ellos entraran en vigor, pero ese resultado había quedado en suspenso ante la apelación del gobierno.

En agosto de este año, el presidente Trump impuso aranceles comerciales a múltiples países. Los gravámenes, cuyos montos oscilan entre el 10 % y el 41 %, fueron denominados en una orden ejecutiva como «aranceles recíprocos ajustados».

El mandatario asegura que los aranceles son «la mejor herramienta» para ayudar a los trabajadores estadounidenses y apoyar a las empresas que producen productos fabricados en EE.UU.

Trump anunció que EE.UU. recibirá más de 600.000 millones de dólares en aranceles. «Hemos recaudado, y pronto recibiremos, más de 600.000 millones de dólares en aranceles, pero los medios de comunicación falsos se niegan a hablar de ello porque odian y faltan al respeto a nuestro país», escribió en su cuenta de Truth Social.

Además, el mandatario indicó que, gracias a los aranceles, «desde el punto de vista financiero y de la seguridad nacional», EE.UU. se convirtió en un país «mucho más fuerte y respetado». (Información RT y DW).