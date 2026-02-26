Trabajo sí hay: Acceda a 500 vacantes para obras Línea 1 Metro este jueves 5 de marzo
Foto: Empresa Metro de Bogotá.
Accede a 500 vacantes de auxiliares de obra, ayudantes de obra y otras en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Asiste el jueves 5 de marzo de enero de 2026, la Feria de Empleo en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en Kennedy, desde las 8:00 a. m., y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. ¿Te interesa?
La cita es en el Centro de Desarrollo Comunitario de Timiza, en la localidad de Kennedy, ubicado en la carrera 74 #42G-52 sur, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.
Son en total 500 puestos de trabajo disponibles para:
- Auxiliar de Obra.
- Ayudante de Obra.
- Vacantes operativas.
- Vacantes técnicas.
- Vacantes profesionales,
- y otros cargos en áreas de construcción.
Requisitos de las vacantes:
- Educación formal o profesional dependiendo del cargo.
- Hoja de vida actualizada.
- Copia de cédula de ciudadanía.
- Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
- Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
- Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.
Conoce más detalles de esta Feria de Empleo en Kennedy el 5 de marzo de 2026, en la siguiente pieza gráfica: