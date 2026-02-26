Trabajo sí hay: Acceda a 500 vacantes para obras Línea 1 Metro este jueves 5 de marzo

Foto: Empresa Metro de Bogotá.

Accede a 500 vacantes de auxiliares de obra, ayudantes de obra y otras en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Asiste el jueves 5 de marzo de enero de 2026, la Feria de Empleo en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en Kennedy, desde las 8:00 a. m., y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

La cita es en el Centro de Desarrollo Comunitario de Timiza, en la localidad de Kennedy, ubicado en la carrera 74 #42G-52 sur, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

Son en total 500 puestos de trabajo disponibles para:

Auxiliar de Obra.

Ayudante de Obra.

Vacantes operativas.

Vacantes técnicas.

Vacantes profesionales,

y otros cargos en áreas de construcción.

Requisitos de las vacantes:

Educación formal o profesional dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

Conoce más detalles de esta Feria de Empleo en Kennedy el 5 de marzo de 2026, en la siguiente pieza gráfica: