    • Bogotá

    Trabajo sí hay: Acceda a 500 vacantes para obras Línea 1 Metro este jueves 5 de marzo

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de obreros y trabajadores en obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá.Foto: Empresa Metro de Bogotá.

    Accede a 500 vacantes de auxiliares de obra, ayudantes de obra y otras en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE). Asiste el jueves 5 de marzo de enero de 2026, la Feria de Empleo en el Centro de Desarrollo Comunitario Timiza en Kennedy, desde las 8:00 a. m., y sé parte de este gran proyecto. ¡No olvides llevar tu hoja de vida actualizada y postúlate!

    La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ y el concesionario Metro Línea 1, a cargo de las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá, liderarán una gran Feria de Empleo y apoyar así los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas. ¿Te interesa?

    La cita es en el Centro de Desarrollo Comunitario de Timiza, en la localidad de Kennedy, ubicado en la carrera 74 #42G-52 sur, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. No olvides llevar varias horas de vida impresas, así como tu documento de identidad.

    Son en total 500 puestos de trabajo disponibles para:

    • Auxiliar de Obra.
    • Ayudante de Obra.
    • Vacantes operativas.
    • Vacantes técnicas.
    • Vacantes profesionales,
    • y otros cargos en áreas de construcción.

    Requisitos de las vacantes:

    • Educación formal o profesional dependiendo del cargo.
    • Hoja de vida actualizada.
    • Copia de cédula de ciudadanía.
    • Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.
    • Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.
    • Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

    Conoce más detalles de esta Feria de Empleo en Kennedy el 5 de marzo de 2026, en la siguiente pieza gráfica:

    Trabajo en Bogotá 500 vacantes obras Línea 1 Metro jueves de 5 marzo invitación

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte