Aeropuerto El Dorado de Bogotá, nominado por Skytrax a los Premios World Airport Awards 2026

Foto: IDT – Stefanía Álvarez.

Bogotá, es protagonista en los premios World Airport Awards, con el Aeropuerto Internacional El Dorado. Skytrax, una reconocida organización de auditoría y consultoría y destacara mundialmente por calificar la calidad de aerolíneas y aeropuertos, destacó al El Dorado y postuló la principal aérea de Colombia a los World Airport Awards, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria aeroportuaria a nivel global.

La nominación del Aeropuerto Internacional El Dorado a los World Airport Awards, es el resultado de un trabajo continuo por ofrecer una experiencia de clase mundial. Desde la operación eficiente y la accesibilidad, hasta la calidad de los servicios, la atención al pasajero y el compromiso con la sostenibilidad, cada detalle cuenta para que quienes transitan por El Dorado vivan una experiencia cómoda, segura y memorable.

Este logro reafirma el papel estratégico de Bogotá como puerta de entrada a Colombia y como uno de los principales centros de conexión aérea de América Latina. Cada año, millones de viajeros pasan por El Dorado, enlazando al país con más de 50 destinos nacionales y cerca de 45 destinos internacionales, en un flujo constante que impulsa el turismo, el comercio y el intercambio cultural.

Pero este reconocimiento tiene un valor especial: son los propios pasajeros quienes definen el resultado. La voz de los usuarios, sus vivencias y percepciones, construyen este galardón que celebra la excelencia.

Por eso, Bogotá invita a viajeros, turistas, ciudadanos y amantes de la ciudad a ser parte activa de este orgullo colectivo. Votar por El Dorado es respaldar un aeropuerto que acompaña momentos trascendentales: el inicio de una aventura o, como aquí se dice, un amor a primera pista; el regreso a casa, un reencuentro esperado o una despedida cargada de emoción.

El Dorado, más que una terminal aérea, es un símbolo de conexión y hospitalidad, la mejor cara de Colombia ante el mundo. Bogotá, tu casa, un espacio donde convergen historias, culturas y sueños.

La votación está abierta al público a través de World Airport Award, haciendo clic aquí.

Los premios World Airport Award o también conocidos como los Premios Mundiales de Aeropuertos se celebrarán el 18 de marzo de 2026. Aún estás a tiempo de votar por Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Un motivo de orgullo es reconocer que, en 2025, El Dorado logró, por séptima vez y por cuarto año consecutivo, ser el Mejor Aeropuerto de Sudamérica y obtuvo el Sello Blue Dot, otorgado por la OCDE, por su infraestructura sostenible.