Hoy viernes 27 de febrero: Asista a la caminata nocturna por el Parque Nacional y Parkwey en Bogotá

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreacion y Deporte (IDRD) realiza hoy viernes 27 de febrero de 2026, una caminata nocturna a las 6:00 p. m., con punto de encuentro en el Parque Nacional en el centro con llegada al Parkway de la localidad de Teusaquillo. ¡Asiste gratis!

La caminata nocturna está pensada para que la ciudadanía cambie la rutina y disfrute de la arquitectura, el aire fresco y la magia que ofrece la capital en la noche, en un trayecto diseñado para caminar, conectar y vivir el espacio público de una manera diferente.

La actividad es gratuita y con cupos limitados. Inscríbete ingresando o haciendo clic aquí y asegura tu participación para vivir Bogotá bajo las estrellas.

Una oportunidad para salir de la rutina, caminar con calma y reencontrarse con la ciudad desde otra mirada, dejando que la noche y sus luces revelen una Bogotá distinta, más tranquila y cercana.

La cita es en el Parque Nacional, ubicado en la carrera Séptima con calle 36.