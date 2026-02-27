Bogotá amplía su atención a personas mayores en abandono hospitalario

En dos meses de operación de los nuevos servicios sociosanitarios, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ha brindado atención integral a 81 personas mayores de 60 años en situación de abandono social hospitalario. Esta estrategia, pionera en la región de las Américas, busca proteger a quienes han sido víctimas de violencia, garantizándoles condiciones dignas de vida y reducir las estancias hospitalarias prolongadas asociadas al abandono en la ciudad.

Este nuevo modelo de atención cuenta inicialmente con 100 cupos en dos unidades operativas, ubicadas en Puente Aranda y en Kennedy. Allí se trabaja en la recuperación de la autonomía de las personas mayores, con el propósito de que puedan retomar su vida cotidiana y continuar aportando activamente a la sociedad.

En un recorrido por el segundo servicio sociosanitario para la atención del abandono, Salud y Vida, ubicado en la localidad de Kennedy, el secretario de Integración Social, Roberto Angulo manifestó: “Nos estamos preparando para el cambio demográfico. Hoy el 14% de la población es de personas mayores, en diez años va hacer la cuarta parte de todo Bogotá, y según los cálculos que hemos hecho en la Secretaría de Integración Social cerca de 26.0000 personas mayores están en riesgo de abandono. Este servicio es un primer paso para transformar el sistema de protección social y prepararnos para los retos del cambio demográfico”.

Asimismo, Gerson Bermont, secretario de Salud indicó: “El abandono es un problema de salud pública porque la salud pública lo es todo: involucra al individuo, a la familia y a la comunidad; abarca cada dimensión que impacta nuestra vida. El abandono representa una ruptura social y familiar que afecta las relaciones de una persona con su entorno. Por eso es, sin duda, una situación que debemos atender y resolver. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en el Distrito de Bogotá”.

Este servicio, que combina lo clínico con acompañamiento social tiene una capacidad para atender al 100 % de las personas mayores en abandono hospitalario que cuentan con alta médica y que no tienen red de apoyo funcional.

De igual manera, la estrategia integra la gestión intersectorial de casos, alojamiento y alimentación, atención integral en salud, acompañamiento psicosocial y promoción de la autonomía y transición a entornos familiares, comunitarios o institucionales.

Una vejez digna

Este servicio transitorio convierte a Bogotá en un referente nacional y regional en innovación social y sanitaria, con un concepto que va más allá de un espacio de alojamiento para convertirse en un modelo integral que reconoce a la vejez como una etapa de derechos, dignidad y participación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), en promedio al año puede haber más de 100 personas en abandono social, quienes experimentan prolongada estancia en los hospitales. Adicional al impacto físico y en la salud mental, las personas víctimas de este tipo de violencias, al no poder ser dadas de alta debido a que no cuentan con redes de apoyo familiares ni comunitarias, generan importantes impactos financieros y especialmente ocupación de camas que deberían ser usadas por pacientes que requieren hospitalización.

Las principales causas de abandono social en hospitales están asociadas a la ausencia o fragilidad de redes familiares y comunitarias, limitado conocimiento para el cuidado de las personas mayores y las condiciones de salud que pueden presentar, estigma y discriminación (edadismo) contra las personas mayores al considerarlas poco útiles, así como limitaciones económicas para el cuidado. El promedio de edad de las personas en abandono es de 70 años.

La normatividad vigente contempla el abandono como una forma de violencia, considerada un maltrato y un delito en nuestro país, estipulada en la Ley 1850 de 2017 y se penaliza con prisión de 32 a 72 meses y multas de 1 a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), mientras en 2025 el 14,8 % de la población de Bogotá tiene 60 años o más, en 2050 este grupo representará el 27 %, lo que implica que la ciudad, las familias y como sociedad nos debemos preparar para el cuidado de las personas mayores.

Un modelo con resultados

Durante los primeros dos meses de implementación, en los servicios sociosanitarios para personas en abandono se ha atendido a 81 personas (100%) mayores de 60 años; se han realizado 13 jornadas integrales de salud, 102 atenciones individuales, se han entregado 58 órdenes de medicamentos, 46 tomas de laboratorio practicadas y 41 órdenes de atenciones médicas por especialistas.

El Sistema Sociosanitario tiene como primera línea de acción la prevención del abandono, mediante: