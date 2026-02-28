Alcaldía de Bogotá asume la presidencia de la RAP-E Región Central

Foto: Secretaría de Planeación

En la sesión ordinaria de la Junta Directiva de la RAP- E Región Central, realizada el 23 de febrero de 2026, fue elegida para ejercer la Presidencia de este esquema asociativo durante el período 2026–2027. La designación representa un respaldo a la capacidad técnica e institucional del Distrito Capital y a su compromiso con el fortalecimiento de la integración regional junto a Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila y Tolima.

Durante la jornada se abordaron asuntos estratégicos para la entidad, entre ellos la rendición del informe presupuestal y financiero de la vigencia 2025, la incorporación de recursos del balance y la solicitud de adición presupuestal 2026 con fundamento en la variación del IPC. En este espacio también se reconoció la gestión adelantada por Tolima en la Presidencia saliente, periodo en el cual se logró la aprobación del Plan Regional de Ejecución 2025–2028 y el avance en la estructuración de proyectos estratégicos de impacto supraterritorial.

Con esta elección, Bogotá asume la Presidencia con un enfoque de gobernanza multinivel orientado a consolidar a la RAP-E como instancia de articulación, coordinación y orientación estratégica del desarrollo regional. La Secretaría Distrital de Planeación, en representación del Distrito, pondrá a disposición de la Región su experiencia y capacidad técnica, en planeación, estructuración y seguimiento de proyectos, así como su capacidad de articulación con el Gobierno Nacional y los distintos niveles territoriales.

La agenda que impulsará Bogotá durante este periodo priorizará la seguridad hídrica, el ordenamiento territorial, el abastecimiento regional, el turismo integrado y la logística regional como eje de competitividad. El liderazgo del Distrito estará basado en la corresponsabilidad, el equilibrio territorial y la construcción de consensos, con el propósito de fortalecer las capacidades del esquema asociativo y consolidar a la RAP-E como un referente nacional de integración regional efectiva.