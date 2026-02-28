    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este sábado 28 de febrero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este sábado 28 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 8646 – La 5ta 7 – Tarde 8992 – La 5ta 3

    Culona
    Día 2360 – Noche

    Astro Sol
    4255 – Signo Escorpión

    Paisita
    Día 4813 – La 5ta 0 – Noche 4333

    Chontico
    Día 1612 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6559 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 7931 – La 5ta 9 – Noche

    Cash Three
    Día 390 – Noche

    Play Four
    Día 6941 – Noche

    Samán
    Día 1282

    Caribeña
    Día 9225 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 7640 – La 5ta 4 – Noche

    Fantástica
    Día 0090 – La 5ta 3 – Noche

    Antioqueñita
    Día 7899 – La 5ta 5 – Tarde 7746 – La 5ta 7

    Ariel Cabrera
