Inician pagos de Ingreso Mínimo Garantizado para hogares con niñas, niños y adolescentes

Foto: Secretaría de Integración Social

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) informa que, a partir de la primera semana de marzo, inician los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondientes a los componentes de Primera Infancia y Educación, dirigidos a hogares con niñas, niños y adolescentes, beneficiando a más de 670.000 personas integrantes de estos hogares.

Lo anterior, se da conforme a un ajuste en el calendario de pagos para alinearlo con la asistencia escolar en los jardines infantiles y Centros Crecer de la SDIS, así como en los colegios de la SED.

En ese sentido, durante marzo, el Distrito destinará más de $13.000 millones en estas transferencias monetarias, como parte del compromiso de la Administración distrital, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán, con el bienestar de las familias y su conexión con las oportunidades de acceso a la educación que la ciudad ofrece.

Los pagos se realizarán de manera escalonada a través de las billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía, o mediante giro en Efecty. Las personas deberán esperar el mensaje de texto de notificación para realizar el retiro del dinero.

¿Por qué se ajustó el calendario de pagos?

El Distrito ajustó el calendario de pagos teniendo en cuenta que durante diciembre y enero no se desarrollan actividades académicas en los servicios de la SDIS ni en las instituciones educativas de la SED. Por esta razón, los apoyos económicos se entregarán durante los diez meses del calendario escolar.

Es importante tener en cuenta que, aunque los procesos de pago iniciaron en febrero, los recursos se verán reflejados en las cuentas de las personas beneficiarias durante la primera semana de marzo, debido al proceso requerido para la liquidación de las transferencias.

Información sobre pagos y canales oficiales

Las personas que tengan dudas sobre el pago pueden consultar los canales oficiales de la SDIS a través de sus redes sociales, la línea telefónica 601 3808330 en la opción 6 o acercarse a la Subdirección Local de Integración Social más cercana. Consulte el directorio aquí: https://bit.ly/3ZtjMs5