Definido el trazado del cable aéreo de Soacha que se conectará con Bogotá
Foto: Gobernación de Cundinamarca
El cable aéreo de Soacha es un proyecto estratégico que conectará la Ciudadela Sucre (comuna 4) con la estación Terreros de la autopista Sur, integrándose al sistema de transporte masivo de TransMilenio.
La alternativa seleccionada establece un trazado de 3,82 kilómetros y la construcción de tres estaciones estratégicas:
- Estación 1: Autopista Sur, en proximidad a la estación Terreros.
- Estación 2: Barrio El Paraíso de Corinto (Altos de Cazucá).
- Estación 3: Barrio Villa Nueva Alta – Ciudadela Sucre.
El sistema está diseñado con una capacidad de 10 pasajeros por cabina, una flota estimada de 50 cabinas en fase I y hasta 120 en fase II, y una demanda potencial cercana a 2.600 pasajeros por hora pico, lo que permitirá reducir los tiempos de desplazamiento de 40 a 16 minutos aproximadamente, impactando positivamente a 24.440 habitantes de las comunas 4 y 5.
Las comunas directamente beneficiadas concentran más de 240.000 habitantes, lo que refuerza el carácter estratégico del proyecto para cerrar brechas de acceso y mejorar la calidad de vida en sectores históricamente aislados.
“Estamos avanzando con rigor técnico para estructurar un proyecto sólido, financieramente sostenible y jurídicamente viable. La decisión sobre su integración a un sistema de transporte permitirá definir el esquema de cofinanciación nacional y garantizar que esta obra se materialice en beneficio de las comunidades de Soacha”, señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.
El proyecto avanzará posteriormente por las fases de estructuración final, licitación, preconstrucción, cierre financiero, construcción, marcha blanca y operación y mantenimiento.
La Gobernación de Cundinamarca ratifica su compromiso de trabajar coordinadamente con el Ministerio de Transporte para consolidar este sistema como una solución estructural de movilidad sostenible, segura y eficiente, que fortalezca