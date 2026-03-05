Acueducto y Monet Colombia firman memorando para ofrecer alternativas de pago a usuarios

Foto: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Monet Colombia S.A.S. (empresa especializada en la colocación de microcréditos con recursos propios), suscribieron un Memorando de Entendimiento con el propósito de ofrecer diversas alternativas externas que faciliten a los usuarios el pago oportuno de su factura de servicios de acueducto y alcantarillado.

“Con este memorando, seguimos fortaleciendo nuestra política de acompañamiento al usuario, ofreciendo canales externos que faciliten el cumplimiento de sus pagos y mejoren su experiencia con la Empresa”, afirmó Fabián Santa López, gerente corporativo de Servicio al Cliente de la EAAB-ESP.

El acuerdo establece una alianza de cooperación que busca ofrecer opciones de microcrédito a usuarios que enfrentan dificultades económicas, permitiendo que puedan mantenerse al día con sus obligaciones y evitar la suspensión del servicio.

Monet Colombia S.A.S ofrecerá a los usuarios interesados la posibilidad de acceder a un crédito directo para el pago de su factura de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), bajo los términos y condiciones definidos por la Fintech.

Las personas que deseen conocer esta alternativa y solicitar su opción de pago pueden hacerlo a través de esta landing habilitada por Monet: consúltala aquí

Con esta alianza, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) reafirma su compromiso con la innovación en el servicio al cliente y con la búsqueda de mecanismos solidarios y sostenibles que beneficien a los hogares bogotanos, especialmente a aquellos que requieren alternativas flexibles para cumplir con sus obligaciones.