Petro le dice a EE.UU que está listo para un pacto regional para combatir el narcotráfico

–El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, reafirmó este jueves la voluntad del Gobierno de Colombia de consolidar un pacto regional con Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

A través de su cuenta de X, el mandatario afirmó que “Estados Unidos no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico».

Sostuvo que para “destruir los carteles mafiosos hay que ir juntos», ya que “si a alguien le interesa destruir carteles es a Colombia y a América Latina, en donde nos han asesinado a un millón de personas y en donde han destruido la democracia en regiones que están bajo el terror».

“Así que la alianza contra el narco es un Pacto por la Vida y por la Paz, y estamos listos», puntualizó el jefe de Estado colombiano.

Este jueves, el secretario de Guerra, Peter Hegseth, aseguró que Estados Unidos está lista para «afrontar estas amenazas –a los cárteles– y pasar a la ofensiva, si es necesario», aunque también advirtió que la Casa Blanca espera que ello pueda hacerse en colaboración con sus socios y aliados regionales.

«El presidente [estadounidense, Donald] Trump, ha demostrado lo que es posible cuando se rechaza la ilusión de que el ‘status quo’, de que las amenazas a nuestra patria y al hemisferio son secundarias. EE.UU. está preparado para enfrentar estas amenazas y pasar a la ofensiva en solitario solo si es necesario», sostuvo el alto funcionario durante su intervención en la Conferencia de las Américas contra los Cárteles, que tuvo lugar en la sede del Comando Sur, en Miami.

De su parte, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Stephen Miller, declaró en el mismo foro que las «organizaciones terroristas», entre las que se cuentan cárteles de narcotráfico, bandas criminales y grupos armados de la región, deberían ser «tratadas brutalmente» porque, en su opinión, son como el Estado Islámico y Al Qaeda.

Sobre esa base argumentó que las entidades criminales no tendrán un trato conforme a lo estipulado en el Estado de derecho y, en su lugar, serán combatidas con «una punta de lanza muy letal».