Cae otro implicado en asesinato de exmarine estadounidense en Boyacá

–La Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a otro de los presuntos involucrados en la planeación y ejecución del homicidio del ciudadano y exintegrante de la Marina de Estados Unidos, Martín George Paige, ocurrido el 2 de febrero de 2025, en Villa de Leyva (Boyacá).

Se trata de Carlos Alberto Sánchez Jiménez, quien se habría reunido con otras dos personas para definir la forma en la que ingresarían al lugar de residencia del extranjero, ubicado en el barrio Los Ángeles del municipio boyacense, con el propósito de hurtar joyas y artículos de alto valor. Asimismo, es señalado de proporcionar cuerdas y elementos para someterlo y facilitar el acto delictivo.

Las evidencias presentadas por un fiscal de la Seccional Boyacá indican que los encargados del asalto sustrajeron dos anillos valorados en más de 25.000 dólares, una manilla de plata que supera los 600 dólares y otros artículos. Medicina Legal certificó además que a la víctima le fueron proporcionados opioides para dejarla en estado de inconsciencia. También se evidenció que la causa de la muerte se dio mediante asfixia mecánica.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá imputó a Sánchez Jiménez los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado. Cargos que fueron aceptados por el procesado.

Hasta el momento la Fiscalía ha vinculado formalmente a tres personas por el hurto y posterior crimen del ciudadano estadounidense. Dos de ellas Jesús Alberto Ramírez Machado, hijastro de Sánchez Jiménez, y Eduardo Moisés Machado González fueron condenados mediante preacuerdo a 25 años de prisión. Adicionalmente, se obtuvo notificación roja de Interpol contra una mujer que también estaría implicada en el evento delictivo.