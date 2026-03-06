Golpe al lavado de activos: Desarticulan red de los «Midas» que movía más de $1,5 billones e incautan cargamento de esmeraldas

–En una operación ejecutada simultáneamente en las ciudades de Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Puerto Inírida, la Policía, junto con la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y la Fiscalia, logró la captura de 11 personas vinculadas a una red criminal conocida como los ‘Midas’.

Según el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, esta organización utilizaba la compra y venta irregular de oro para ocultar millonarias operaciones ilícitas. Las investigaciones evidenciaron que movían más de $1,5 billones de pesos en transacciones ilegales, afectando gravemente la transparencia económica del país.

Añadió que esta red criminal también generaba una grave afectación al patrimonio público. De acuerdo con las autoridades, estas operaciones defraudaron al Estado por más de $77 mil millones de pesos, mediante maniobras de lavado de activos y concierto para delinquir.

??? ??? “?????” ????? ?? ?????? ?? ??????? ??? ?Á? ?? $?,? ???????? En una operación coordinada en Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Puerto Inírida, nuestra @PoliciaColombia, junto con la UIAF y la @FiscaliaCol, logró la… pic.twitter.com/pt0Zs31Uc6 — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 6, 2026

En otra acción de la Policía, en la vía Santuario – Caño Alegre (Antioquia), se incautaron 107 esmeraldas en bruto con un peso de 74,5 quilates, que eran transportadas de manera irregular.

El procedimiento permitió capturar a una persona por el delito de lavado de activos. El individuo se movilizaba en un bus intermunicipal que cubría la ruta Medellín – Bogotá, intentando ocultar el material para evadir los controles de las autoridades.

El transporte ilegal de minerales preciosos es una de las modalidades utilizadas por estructuras criminales para ocultar recursos ilícitos y mover capitales del delito, advirtió el jefe de la cartera de Defensa.