Petro se burla de sus críticos por la película sobre el Almirante Padilla: «Jajajajaja, no solicite participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina»

–La polémica por la película «Padilla» sigue agitando las redes sociales en Colombia. Al presidente Gustavo Petro le han dicho de todo, hasta «enfermo narciso», por su fugaz aparición en el filme y, sobre todo, por su financiación con los impuestos de los colombianos y en plena crisis fiscal, pero el mandatario se ha defendido con la misma espada del Almirante José Prudencio Padilla López, oriundo de Riohaha, quien con su gesta en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo en 1823 contribuyó decisivamente a la independencia de Colombia y Venezuela.

«No veo por qué unos presidentes se puedan dedicar a perpetuarse en el poder, otros a ser DJ y yo no pueda ser actor o escritor…», precisó Petro en uno de sus últimos trinos, en el cual, se burló de sus críticos.

«Jajajajaja, no solicite participar, pero aparezco unos cinco segundos ante una hermosa bailarina jaimaquina. Pude hablar con la novia de Cuba Goodling jr, quien es amiga de Robert De Niro a quien le mandé un saludo y lo invite a Colombia», complementó.

El jefe del Estado replicó: «Yo no ordeno hacer películas. La conmemoración de los 200 años de la fuerza naval es una ley de la república. Y la película de José Prudencio Padilla es la mejor conmemoración se trata del gran almirante, guajiro constructor de la independencia».

La obra sobre el almirante Padilla no es un capricho mío, es un solicitud de la fuerza naval colombiana para que Colombia sepa su historia propia y la historia del gran almirante

«Que tal, salgo 3 segundos y espero que esto traiga más espectadores para ver la película. Lo que quieren es que el sector público no financie el arte para reemplazar arte por mercanchifles en algunos canales privados de televisión», precisó tras ser cuestionado por el gasto «de 2 millones» en la película.

Frente a otro comentario en el cual le advierten que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el Almirante Padilla», el jefe del Estado replicó:

«El arte es educación, la historia es educación. Un pueblo sin arte, sin cultura, sin historia y sin memoria lo llevan al matadero, producen facil el genocidio, lo estafan».

Está es la foto. Que tal desfinanciar el arte porque aparezco 3 segundos en esta escena, mucha brutalidad aún. https://t.co/SiWyrGrnWv pic.twitter.com/HEy0DAPEhD — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 5, 2026

El presidente Gustavo Petro afirmó que «el pais necesita plata para desarrollar su arte, su cultura, su educación..no necesitamos plata por la plata».

Subrayó que el cine Colombiano se puede desarrollar y será una gran industria si contiene la belleza del país y la historia de Colombia.

«Películas como Noviembre, sobre el Palacio de Justicia, cien años de soledad hecha con dinero extranjero y espero de la misma calidad o más: el almirante Padilla, muestran el camino de desarrollo de una de las formas del arte y la cultura, más.prometedoras económica y socialmente y que su base sea la televisión pública es fenomenal», indicó.

Subrayó que «el arte necesita mucha más financiación del estado, porque el arte es lo único que no puede hacer la inteligencia artificial y es el que nos hace humanidad».

Además cuestionó: «Que tal ignorantes de hoy pidiendo que no haya dinero para el arte, que dirían ante las escenas pintadas por los artistas de hace 22.000 años en Chiribiquete en la selva amazónica; ¿que debieran cazar en lugar de perder tiempo al pintar?

Y puntualizó: «Todo el que crea que el estado no debe financiar el arte y la cultura de Colombia no demuestra sino una ignorancia aberrante. Más mata la ignorancia».

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) emitió un comunicado en el cual aclara que la película ‘Padilla’, sobre el almirante José Prudencio Padilla, se financiará con $8.104 millones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC, y $7.786 millones de inversión privada, en una producción liderada por RTVC.

En el escrito, hace además las siguientes precisiones:

La película «Padilla» se financia en el marco de la Ley 2334 de 2023 según lo estableció el Congreso de la República de Colombia, para reconocer a las comunidades afrodescendientes, indígenas y raizales, y honrar póstumamente al Almirante José Prudencio Padilla.

Se trata de una inversión pública y privada para producción de alto nivel. $8.104 millones del FUTIC, junto con $7.786 millones de Valencia Producciones FX SAS y la producción liderada por RTVC, garantizan calidad internacional y proyección en salas de cine, plataformas digitales, servicios de streaming y circuitos internacionales.

Historia con dimensión panamericana. La película aborda historias reales de migración y resistencia cultural, mostrando cómo esta herencia histórica conecta a Colombia con países como Estados Unidos y Canadá, trascendiendo fronteras, idiomas y culturas.

Se trata de una estrategia que involucra a RTVC, Valencia Producciones FX SAS y MinTIC para cumplir con los compromisos de impulsar la televisión pública de calidad, la preservación de la memoria histórica y la proyección internacional del talento colombiano.

Con esta obra audiovisual se fortalece la generación de empleo y se apoya a diferentes frentes en la producción audiovisual en Colombia. Su realización involucrará a más de 1.400 personas: 180 profesionales en los equipos técnico, artístico y de producción; 250 actores nacionales; 1.000 extras; 30 conductores de transporte de vestuario y maquillaje; así como los equipos de alimentación, montaje y ambientación. La película se rodará en locaciones emblemáticas como Cartagena, Villa de Leyva y Bogotá, combinando escenografía histórica, vestuario especializado y efectos visuales de última generación nunca emitidos en Colombia. Esta producción no solo potencia la economía local y el turismo, sino que también contribuye a la comercialización de servicios y a la visibilidad del talento colombiano en la industria audiovisual.

Apoyo histórico a la industria audiovisual. No es la primera vez que el Gobierno financia producciones de alto nivel en Colombia. Proyectos como los Kids Choice Awards, Palabra de Ladrón, El Libertador, Cosiaca, El Colombiano de Keko, La Vorágine y Sin Límites, reflejan el compromiso de diferentes administraciones desde 2014, a la industria creativa, la generación de empleo y la difusión cultural.

Las productoras audiovisuales acreditan experiencia, capacidad técnica y solidez económica, certificadas a nivel internacional, para poder realizar estas obras. El proceso de selección es transparente y se realiza estrictamente bajo la ley, asegurando que cada proyecto cumpla con los requisitos legales y profesionales, teniendo en cuenta que quien pasa una propuesta a MinTIC de un contenido, es un operador público.

Proyección internacional y circulación de la obra. El tráiler y el documental detrás de cámaras se lanzarán en el Festival de Cine de Cartagena el 16 de abril; el estreno de la película será el 24 de julio. Esta iniciativa demuestra que pensar en grande permite conquistar pantallas internacionales y entrar a nuevos mercados. MinTIC busca que, a través de la internacionalización de los contenidos públicos, se busque una fuente de recursos que fortalezca a la televisión pública.