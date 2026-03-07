    • Bogotá

    La Planta de Tratamiento de Agua El Dorado, es la primera energéticamente sostenible del Acueducto de Bogotá

    Diana Becerra Publicado el

    Foto panorámica que muestra la PTAP El DoradoFoto: Acueducto de Bogotá.

    La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el #DíaMundialDeLaEficienciaEnergética destaca su primer sistema fotovoltaico a gran escala en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado. ¡Revisa todos los detalles aquí!

    La PTAP El Dorado con su sistema fotovoltaico a gran escala, se convierte en la primera planta energéticamente sostenible de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), fortaleciendo la seguridad hídrica y beneficiando a más de 415.000 habitantes de Usme.

    Beneficios del sistema fotovoltaico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Dorado

    • 1600 paneles solares.
    • 850 kw de capacidad energética.
    • Evita la emisión de 1.000 toneladas de CO? al año.
    • Contribuye a una operación más limpia para garantizar agua potable con menor impacto ambiental.
    • Cubre 100 % de la demanda energética de la planta.
    • Beneficia a más de 415.000 habitantes de Usme.

     

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte