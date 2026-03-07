La Planta de Tratamiento de Agua El Dorado, es la primera energéticamente sostenible del Acueducto de Bogotá

Foto: Acueducto de Bogotá.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en el #DíaMundialDeLaEficienciaEnergética destaca su primer sistema fotovoltaico a gran escala en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Dorado. ¡Revisa todos los detalles aquí!

La PTAP El Dorado con su sistema fotovoltaico a gran escala, se convierte en la primera planta energéticamente sostenible de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), fortaleciendo la seguridad hídrica y beneficiando a más de 415.000 habitantes de Usme.

Beneficios del sistema fotovoltaico de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Dorado