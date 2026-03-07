Bogotá lanza Ondas Metropolitanas, una apuesta que transformará el entorno del Metro y Transmilenio

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa trabajamos para mejorar la calidad de vida. En la celebración de los 25 años de TransMilenio, Bogotá presentó oficialmente Ondas Metropolitanas, la nueva estrategia de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) que redefine la manera en que la ciudad crece alrededor de su infraestructura de transporte masivo. El anuncio se realizó en el marco de las jornadas del 5 y 6 de marzo de 2026, del Congreso de Transmilenio, en el que se desarrolló el panel ‘Nuevas oportunidades de transformación urbana en torno a la movilidad’, que contó con la participación de la secretaria de Planeación, Ursula Ablanque.

Las Ondas Metropolitanas marcan un cambio estructural, el transporte deja de ser solo infraestructura para convertirse en un proyecto integral de ciudad. La estrategia busca consolidar espacios urbanos más accesibles, sostenibles y conectados, que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Durante su intervención, la secretaria Ablanque señaló que Bogotá dio un paso decisivo hacia una ciudad más conectada y sostenible, y que tiene hoy la oportunidad de aprender de los últimos 25 años de TransMilenio.

“Cuando TransMilenio llegó a Bogotá, la prioridad fue llevarlo a diferentes zonas de la ciudad. Hoy entendemos que el transporte no puede llegar solo, debe venir acompañado de espacio público y una sólida oferta de servicios, empleo, vivienda y equipamientos que se integran al sistema y transforman integralmente el territorio”, afirmó.

Tras 25 años de TransMilenio y con la Línea 1 del Metro de Bogotá en construcción, la ciudad entra en una nueva etapa de desarrollo urbano estructural. Con las Ondas Metropolitanas, la Secretaría Distrital de Planeación reafirma su liderazgo en la construcción de una ciudad más compacta, integrada y sostenible, demostrando que cuando el transporte y el ordenamiento territorial avanzan juntos, la ciudad se transforma con visión de futuro.

Beneficios para la ciudad y la ciudadanía

Mayor acceso a vivienda, empleo y servicios cerca de los sistemas de transporte.

Reducción en tiempos y necesidad de desplazamiento.

Más cercanía y conectividad.

Impulso a la economía local y generación de empleo.

Mejor calidad del aire y menor dependencia del vehículo particular.

Oferta amplia en los diferentes modos de transporte: desplazamiento peatonal, bicicleta y transporte público.

Finalmente, las Ondas Metropolitanas articulan actores públicos y privados bajo una hoja de ruta común, evitando intervenciones aisladas y promoviendo proyectos acumulativos, integrados e integrales, que eleven la calidad urbana.