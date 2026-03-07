Se posesionó  Julia Rubiano como nueva secretaria de Educación de Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

Desde el colegio Francisco Javier Matiz, en la localidad de San Cristóbal, el alcalde Carlos Fernando Galán realizó la posesión de la nueva secretaria de Educación del Distrito (SED), Julia Rubiano de la Cruz, quien reiteró su compromiso con la consolidación de una política educativa que tiene en el centro de la gestión a las niñas, los niños y los jóvenes.

“A la comunidad educativa quiero decirle que me comprometo a continuar mejorando la prestación del servicio a lo largo de toda la trayectoria educativa para que la construcción de proyectos de vida sea exitosa y con sentido” dijo la recién posesionada.

El alcalde Carlos Fernando Galán reiteró que su gobierno seguirá trabajando para responder a los retos educativos de la ciudad, consolidando los avances alcanzados en el respeto del tiempo escolar de las y los estudiantes y el fortalecimiento de las condiciones que permiten garantizar una educación de calidad en los colegios del Distrito.

Julia Rubiano nueva secretaria de Educación

Julia Rubiano es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile.

Durante más de 15 años ha liderado proyectos y programas dentro del sector público, privado y de cooperación internacional orientados a diseñar, implementar y acompañar estrategias para el mejoramiento de la calidad educativa, a través de la colaboración con docentes y directivos en diferentes regiones del país.

La nueva secretaria de Educación aportará con su capacidad técnica y experiencia en gestión y visión estratégica en la transformación de la educación pública en Bogotá.