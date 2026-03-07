Secretaría de Salud alerta sobre inicio del pico respiratorio y refuerza acciones en Bogotá: el llamado es a la prevención

Foto: Secretaría Distrital de Salud.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) informó que Bogotá se aproxima al inicio del pico respiratorio, un periodo del año en el que suele aumentar el número de consultas médicas por infecciones respiratorias agudas (IRA). Estas enfermedades afectan con mayor frecuencia a niños y niñas, personas mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas o condiciones de riesgo.

Ante este panorama, la entidad ha fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica para identificar de manera oportuna posibles afectaciones en la salud de la ciudadanía y garantizar una atención adecuada en los servicios de salud.

De manera paralela, se han fortalecido las acciones de vigilancia epidemiológica para detectar oportunamente posibles afectaciones en la salud de la comunidad y se han incrementado las intervenciones en territorio a través de los equipos MAS Bienestar, garantizando acompañamiento, atención oportuna y, de ser necesario, la canalización a los servicios de salud.

La Secretaría Distrital de Salud hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre el estado de la calidad del aire y adoptar medidas de autocuidado. Se recomienda consultar el Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) en este enlace http://iboca.ambientebogota.gov.co/mapa/ o en su publicación móvil; así como la página web de la CAR para información de la zona rural de Mochuelo.

Entre las principales recomendaciones están: mantener actualizado el esquema de vacunación; usar tapabocas cuando se presenten síntomas respiratorios; lavarse las manos frecuentemente; evitar el contacto con personas con infecciones respiratorias y reducir la actividad física al aire libre en menores de cinco años, personas mayores de 60 años, gestantes y personas con enfermedades como EPOC, asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer o condiciones que debiliten el sistema inmunológico.

Las personas con enfermedades crónicas deben continuar sus tratamientos y asistir a sus controles médicos. Asimismo, se aconseja evitar la exposición prolongada a zonas con alta contaminación del aire, como áreas con tráfico vehicular intenso, vías sin pavimentar o zonas industriales, y utilizar tapabocas preferiblemente N95 si es necesario.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) recuerda a la ciudadanía acudir a los servicios de salud ante signos de alarma como dificultad para respirar, fiebre persistente, dolor en el pecho, decaimiento extremo o alteraciones de conciencia. En caso de emergencia, se puede llamar a la Línea de Emergencias 123, y para orientación en salud mental está disponible la Línea 106.