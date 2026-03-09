BrAsil: La brutal ‘batalla campal’ que dejó un récord de futbolistas expulsados (VIDEO)

–Lo que comenzó con un choque entre el arquero del equipo brasileño Atlético Mineiro y un jugador del Cruzeiro terminó en una ‘batalla campal’ en medio del campo que incluyó puñetazos, empujones y hasta una patada voladora. En la final del Campeonato Estatal de Minas Gerais, hubo un récord de 23 expulsiones en medio de una confusión generalizada y un ‘todos contra todos’, que tuvo que ser sofocado por el personal de seguridad.

En la final entre Cruzeiro y Atlético Mineiro de ayer hubo 23 expulsiones tras un conflicto entre los jugadores. Se convirtió en el partido con más tarjetas rojas del fútbol brasileño.pic.twitter.com/FDVT1p506L — Corta (@somoscorta) March 9, 2026

(Información RT).