    • Deportes Internacional

    BrAsil: La brutal ‘batalla campal’ que dejó un récord de futbolistas expulsados (VIDEO)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Lo que comenzó con un choque entre el arquero del equipo brasileño Atlético Mineiro y un jugador del Cruzeiro terminó en una ‘batalla campal’ en medio del campo que incluyó puñetazos, empujones y hasta una patada voladora. En la final del Campeonato Estatal de Minas Gerais, hubo un récord de 23 expulsiones en medio de una confusión generalizada y un ‘todos contra todos’, que tuvo que ser sofocado por el personal de seguridad.

    (Información RT).

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte