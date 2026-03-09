Invima impuso más de $6 mil millones en multas sanitarias en 2025

–El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, informó que en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control sanitario, impuso durante la vigencia 2025 multas ejecutoriadas por un valor total de $6.058 millones, como resultado de investigaciones administrativas sancionatorias por incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente en Colombia.

A nivel territorial, el departamento de Cundinamarca registró el mayor valor en sanciones, con más de $2.600 millones, equivalentes al 44,2 % del total nacional. Le siguieron Antioquia (15,1 %) y Valle del Cauca (8,3 %). En conjunto, estos tres departamentos concentraron el 67,7 % del valor total de las multas ejecutoriadas en el país.

Otros departamentos como Córdoba (7,9 %), Santander (5,4 %) y Atlántico (4,4 %) también registraron una participación relevante en el consolidado nacional. En contraste, Casanare y La Guajira presentaron la menor incidencia, con el 0,3 % del total.

Desde el punto de vista de los productos de competencia del Invima, el sector de medicamentos concentró el 51 % del valor total de las multas, equivalente a $3.060 millones, proporción que refleja el potencial riesgo para la salud pública asociado a este tipo de incumplimientos.

Por su parte, los sectores de alimentos y bebidas, junto con derivados lácteos, representaron el 27 % del total de las sanciones económicas. Otros sectores bajo vigilancia sanitaria, como cosméticos, dispositivos médicos, plantas de beneficio y derivados cárnicos registraron una menor participación en el valor de las multas ejecutoriadas.

En el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control, se han identificado infracciones recurrentes asociados principalmente a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) en alimentos, bebidas y derivados cárnicos y lácteos, así como deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias exigidas en plantas de beneficio.

En el grupo de medicamentos, insumos y otros productos, se evidencian casos relacionados con ilegalidad en dispositivos médicos; irregularidades en el etiquetado e ilegalidad en productos cosméticos, de aseo, higiene y limpieza; en medicamentos, las infracciones más comunes están relacionadas con los productos fitoterapéuticos por fabricar y comercializar productos fraudulentos, ya que no cuentan con registro Sanitario.

En los bancos de sangre, las principales conductas están asociadas al aseguramiento de la calidad.

La directora de Responsabilidad Sanitaria del Invima, Eliana Katherine Gómez Mejía, reiteró que, “la Entidad continuará ejerciendo sus funciones con rigor técnico y jurídico, garantizando que las actuaciones administrativas se desarrollen con apego al debido proceso y en defensa del interés general.”