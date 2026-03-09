Cayó alias ‘Patuleco’, capo del narcotráfico del Caribe pedido en extradición por EE.UU

–En Cartagena (Bolívar), fue capturado, con fines de extradición, un sujeto conocido con el alias de ‘Patuleco’, un capo del narcotráfico en la costa Caribe requerido por Estados Unidos por los delitos de concierto para distribuir cocaína y conspiración para el tráfico de drogas ilícitas.

Esta acción fue posible gracias a una operación conjunta entre la Policia, la Fiscalia y la DEA.

El General William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, señaló que alias ‘Patuleco’ sería el responsable de dinamizar y financiar el envío de estupefacientes hacia las Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos, utilizando la contaminación de contenedores y lanchas rápidas para transportar más de una tonelada de cocaína mensual.

Este individuo también sería el enlace entre la estructura criminal ‘clan del golfo’ y organizaciones del crimen transnacional, añadió.

«Seguimos golpeando con contundencia las redes del narcotráfico y fortaleciendo la cooperación internacional para llevar ante la justicia a quienes pretenden lucrarse del delito», destacó el general Rincón Zambrano.