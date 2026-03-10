Por no «exhibir el nivel de cooperación» que se desea EE.UU no invitó a Colombia a la Cumbre Escudo de las Américas

–EE.UU. no invitó a Colombia a hacer parte de la recién celebrada ‘Cumbre Escudo de las Américas’ al considerar que Bogotá aún no exhibe el «nivel de cooperación» que Washington desea, declaró este martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

«No creo que estemos viendo todavía el nivel de cooperación que deseamos por parte del Gobierno colombiano para invitarlos a un evento del impacto del ‘Escudo de las Américas'», sostuvo la funcionaria al ser preguntada por la prensa sobre el tema.

Pese a ello, Leavitt apuntó que las autoridades de su país aspiran que «esta nueva organización se expanda» y puedan «seguir invitando a más países miembros».

El pasado sábado, el presidente estadounidense, Donald Trump, recibió en su club Mar-a-Lago a presidentes y jefes de Gobierno de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago para discutir asuntos de la seguridad regional, con énfasis en la migración irregular y el combate a los cárteles. También concurrió a la cita el presidente electo de Chile, José Antonio Katz.

Empero, quedaron por fuera de la convocatoria dignatarios izquierdistas como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Claudia Sheinbaum (México), lo que fue interpretado como un signo de que la Cumbre estuvo basada en afinidades ideológicas.

Asimismo, la ausencia de Petro y Sheinbaum destacó porque el narcotráfico internacional era uno de los temas a tratar y ambos gobernantes han defendido la necesidad de atacar el flagelo mediante la cooperación regional sin renunciar a la soberanía de sus países.

Antes del encuentro, el mandatario colombiano cuestionó las capacidades de EE.UU. para enfrentar unilateralmente el trasiego internacional de drogas. «EE.UU. no necesita ir solo a acabar los carteles del narcotráfico porque no sabría hacerlo bien», escribió en su perfil de X, como respuesta al planteamiento que formulara el secretario de Guerra de EE.UU, Peter Hegseth.»La alianza contra el narco es un pacto por la vida y por la paz y estamos listos», añadió.

«Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína, Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla e irradiarla al conjunto del planeta. No fuimos a Miami. No critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política. Pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un ‘Escudo del Sur’. Lo van a agujerear», criticó Petro en su intervención ante la Comisión sobre Drogas y Narcóticos de la ONU.

Por su lado, Sheinbaum le restó importancia al asunto, al aseverar que la cooperación binacional existente con EE.UU. ahora mismo, es suficiente para enfrentar a los cárteles del narcotráfico.

«Es lo que él decidió […]. Lo que he comentado es que nosotros tenemos un entendimiento desde antes con EE.UU. Desde que llegó el presidente Trump establecimos un grupo de trabajo. […]. Y después vino aquí [el secretario de Estado de EE.UU.] Marco Rubio, que fue cuando se cerró el entendimiento con EE.UU., en el marco de nuestra soberanía y nuestra protección del territorio. Ese trabajo lo seguimos haciendo […]. No fuimos invitados pero no necesitábamos ser invitados porque nosotros tenemos ya un acuerdo con EE.UU.», refirió, tras una pregunta de los periodistas. (Información RT).