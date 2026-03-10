Estado colombiano reconoció responsabilidad internacional por el asesinato del profesor Jesús Ramiro Zapata

Foto: ANDJE

El Estado colombiano, a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), reconoció su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos del profesor, sindicalista y defensor de derechos humanos Jesús Ramiro Zapata.

Según notificó el presidente de la Corte IDH, Rodrigo Mudrovitsch, se “declaró responsable a la República de Colombia por las violaciones a los derechos de Jesús Ramiro Zapata, asesinado el 3 de mayo de 2.000 en el municipio de Segovia, departamento de Antioquia, después de haber sido víctima de una serie de actos de acoso, hostigamiento y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos”.

El reconocimiento de la responsabilidad del Estado colombiano se dio en el marco del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recientemente notificó la sentencia del caso Zapata vs. Colombia.

Como parte del fallo, la Corte ordenó al Estado adoptar medidas de reparación integral para las víctimas, entre ellas avanzar en la investigación penal, rectificar información contenida en archivos de inteligencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, construir un memorial en honor a Zapata, producir un documental sobre su trayectoria y otorgar indemnizaciones y medidas de rehabilitación para sus familiares.

El director general de la ANDJE, César Palomino Cortés, señaló que “la sentencia reafirma el compromiso del Estado colombiano con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y con la reparación integral de las víctimas”.

La decisión representa un paso importante para la reparación de las víctimas y la reivindicación de la vida y labor de Jesús Ramiro Zapata en la defensa de los derechos humanos en Segovia. Zapata era presidente del Comité de Derechos Humanos del municipio para el momento de los hechos. Este comité denunciaba las masacres en esta población y la expansión del paramilitarismo en la región del Nordeste antioqueño.

Con información de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE)