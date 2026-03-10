Procuraduría deja en firme destitución e inhabilidad por 10 años de exdirectivos de cárcel El Buen Pastor por fuga de Aída Merlano

–En fallo de segunda instancia, lLa Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por 10 años a la entonces directora de la cárcel El Buen Pastor, Diana Cecilia Muñoz Miguez, por la fuga de Aída Merlano Rebolledo el 1º. de octubre de 2019, del Centro Médico de La Sabana en Bogotá.

El ente de control comprobó que Muñoz Miguez entregó las boletas hospitalarias y la orden judicial para la salida del centro de reclusión de la excongresista, con el objeto de realizarse un procedimiento estético dental, sin autorización del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y sin la seguridad requerida.

La misma sanción fue impuesta al excomandante de custodia, David Alexander Álvarez Cárdenas, quien suscribió la remisión médica de la ppl sin las medidas de seguridad necesarias; y a la exsubdirectora, Katherine Lozano Forero, por aprobar el traslado de Merlano Rebolledo al consultorio médico, el 26 de septiembre y 1º. de octubre de 2019.

Adicionalmente, la entidad suspendió por tres meses, al exdragoneante, Luis Alejandro Ballesteros Rincón, por permitir el encuentro familiar de la exfuncionaria con sus hijos, durante una cita médica.

Por último, el Ministerio Público sostuvo en su decisión que los disciplinados vulneraron los principios de moralidad, responsabilidad, transparencia y eficacia establecidos en la ley para el cumplimiento de los servidores públicos.

Las faltas de la exdirectora y el excomandante de custodia y vigilancia del centro penitenciario fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo; mientras que la de la exsubdirectora fue tipificada como gravísima, a título de culpa gravísima; y la del exdragoneante fue considerada por la Procuraduría como grave con culpa grave.