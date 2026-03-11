Guerra en Medio Oriente: Irán lanzó su mayor y más potente operación con misiles y drones contra objetivos en Israel; muchos muertos y más de 100 heridos en ataque a base de EE.UU.

–(Captura de video). Irán llevó a cabo la noche de este miércoles su mayor y más potente operación con misiles y drones desde el incio de la guerra inciada el 28 de febrero por EE.UU. e Israel, según fuentes militares iraníes citadas por la agencia Fars.

En el ataque se lanzaron numerosos misiles balísticos pesados Khorramshahr 4 contra objetivos en las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa.

Según el portal de monitoreo de armas Iran Watch, el misil Khorramshahr tiene un alcance de entre 2.000 y 3.000 kilómetros y puede portar una ojiva de entre 750 y 1.500 kilos. Según medios iraníes, el nuevo misil tiene una ojiva de 2.000 kilos.

Dos misiles alcanzaron la base militar estadounidense Arifjan en Kuwait, reporta Tasnim.

?El CGRI ejecutó la 39.ª oleada de la operación Promesa Verdadera 4 contra objetivos estadounidenses en la región en memoria de los altos cargos militares del país persa, fallecidos en el conflictohttps://t.co/CQnuwtansp pic.twitter.com/9XJo6Xl5af — RT en Español (@ActualidadRT) March 11, 2026

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán informó que, en el marco de la operación Promesa Verdadera 4, lanzó dos «duros golpes» con misiles contra la base de helicópteros Al Udairi. Según el comunicado, un número importante de soldados estadounidenses quedó «aniquilado» y más de 100 heridos fueron trasladados a los hospitales Al Jaber y Al Mubarak, en Kuwait.

El texto añade que importantes infraestructuras de la base estadounidense en el puerto de Mina Salman, descrita como centro de la Quinta Flota de Estados Unidos, fueron alcanzadas por misiles y drones iraníes. Entre los blancos atacados se menciona un sistema considerado «clave».

Al mismo tiempo, el CGRI indicó que el campamento Patriot, los hangares de equipos y las zonas de alojamiento y concentración de tropas estadounidenses en las bases navales Mohamed Al Ahmad y Ali Al Salem también fueron «golpeados con intensidad».

El mensaje concluye afirmando que los «poderosos» ataques contra las fuerzas estadounidenses e israelíes continuarán hasta la «rendición total del enemigo» y que «la sombra de la guerra» se retire del territorio iraní.

El portavoz del Parlamento de la República Islámica, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que Teherán no busca detener las hostilidades con Israel y EE.UU.

«Ciertamente, no buscamos un alto el fuego. Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán», afirmó en su perfil de X.

El Gobierno israelí —al que denominó «régimen sionista»— «ha perpetuado un círculo vicioso de ‘guerra, negociaciones, alto el fuego y otra guerra’ a lo largo de su repugnante historia», razón por la cual Teherán ha optado por romper con ese esquema. (Información RT).