    • Internacional

    Aterrizaje brusco deja avión sin parte del tren delantero (VIDEOS)

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Un avión de Air India Express que cubría la ruta Hyderabad–Phuket sufrió este miércoles un problema en el tren delantero al aterrizar en el aeropuerto de Phuket (Tailandia) y perdió uno de sus neumáticos. Al parecer la aeronave realizó un aterrizaje brusco y una de las llantas se estalló. Sin embargo, no se reportaron consecuencias para los pasajeros, salvo el gran susto.

    La aeronave, un Boeing 737 MAX 8, quedó detenida sobre la pista y, según fuentes, las autoridades tuvieron que suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto por el incidente.

    La aerolínea afirmó que la tripulación aplicó protocolos y los pasajeros descendieron sin incidentes.

    Ariel Cabrera
