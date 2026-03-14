Este fin de  semana Bogotá será sede de Phygital Games Colombia

Foto: IDRD

Más de 200 atletas en disciplinas como fútbol, baloncesto y baile phygital, se darán cita en el CEFE Cometas para disputar los Phygital Games Colombia, un evento que combina deportes tradicionales con el mundo digital.

Del 14 al 15 de marzo el Distrito recibirá a deportistas de toda Colombia, quienes competirán en 28 enfrentamientos de Phygital Football, Phygital Basketball y Phygital Dancing.

“En Bogotá le apostamos a escenarios donde el deporte dialogue con los lenguajes de las nuevas generaciones. Phygital Games nos permite conectar actividad física, tecnología, innovación y talento joven en un mismo espacio, ampliando la manera en que entendemos la recreación y la competencia en la ciudad”, destacó Daniel García Cañón, director del IDRD.

Este evento impulsa nuevas formas de actividad física entre la juventud y pretende posicionar a Colombia como referente regional dentro de esta tendencia competitiva con proyección internacional.

¿Qué es el formato phygital?

Esta práctica integra las habilidades físicas y digitales para crear una experiencia llena de energía, estrategia y talento. Fútbol 5 combinado con videojuegos, baloncesto 2×2 integrado desde la virtualidad y dancing con mediación de simuladores, son las competencias que podrán presenciarse en el CEFE. Los equipos campeones tendrán la posibilidad de avanzar al circuito internacional rumbo al mundial Games of the Future Kazajistán 2026.

En esta edición volverá a competir Marian Flórez, campeona nacional 2025 de Phygital Dancing, representante de Colombia en el mundial Games of the Future en Abu Dhabi. También participarán equipos de la Universidad Distrital y la Universidad Gran Colombia.

Te esperamos del 14 al 15 de marzo en el CEFE Cometas (Av. Suba Rincón, diagonal 127A No. 81 – 26).