Conozca el paso a paso para pagar el Impuesto Vehicular 2026 por cuotas en Bogotá

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

Si aún no has pagado el Impuesto Predial de 2026 en Bogotá, el Distrito, ofrece la posibilidad de pago por cuotas. Quienes lo requieran, pueden acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas Voluntario (SPAC), que permite diferir el pago de la obligación en cuatro cuotas iguales a lo largo del año, sin intereses. ¡Conoce aquí el paso a paso!

En 2026, el impuesto de vehículos se puede pagar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), en dos cuotas sin intereses. Para acceder debes presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio.

Estas son las fechas en las que se deben realizar los pagos de las respectivas cuotas:

Primera cuota: 3 de julio.

Segunda cuota: 4 de septiembre.

Para pagar el impuesto Predial 2026 por cuotas, sigue estos pasos

Paso 1. Entra a nuestro sitio web

Ingresa a: www.haciendabogota.gov.co , haz clic en: Oficina Virtual

haz clic en: Luego en Impuesto de Vehículos.

Paso 2. Inicia sesión

Escribe tu usuario y contraseña, marca ‘No soy un robot’.

Haz clic en Iniciar sesión y entra como Contribuyente.

Paso 3. Crea la declaración

En la parte superior de la pantalla haz clic en Declaraciones, luego en Generar declaración. Elige Vehículos y selecciona el año 2026.

Paso 4. Calcula y revisa las cuotas

Revisa los datos de tu vehículo, haz clic en Generar declaración.

En la parte inferior de la pantalla:

Haz clic en Calcular y selecciona Ok .

y selecciona . Revisa el valor del impuesto en la Liquidación privada.

El sistema te mostrará:

El valor y la fecha de pago de cada cuota

Paso 5. Firma y presenta la declaración

En la sección de firmas:

Si eres persona natural , selecciona Solo firmar .

, selecciona . Si eres persona jurídica , selecciona Firmar y agregar , para continuar el proceso.

, selecciona , para continuar el proceso. Luego, selecciona SPAC – Pago por cuotas, haz clic en Aceptar.

Finalmente, selecciona Presentar declaración.

El sistema descargará la declaración en PDF.

Descuento por pronto pago del impuesto de vehículos en Bogotá

Si pagas en el primer plazo puedes acceder al 10 % de descuento. Estas son las fechas para el vehicular en 2026:

Hasta el 15 de mayo: paga con 10 % de descuento.

Hasta el 24 de julio: paga sin descuento (fecha límite).

Si elegiste el pago por cuotas, pero ahora prefieres pagar el total con descuento, tienes hasta el 15 de mayo para cambiar de opinión.

Puedes hacerlo a través de la Oficina Virtual en esta ruta:

Contribuyente > Consultas > Obligaciones pendientes > Selecciona Cancelar SPAC. ¡Listo! Descarga tu nueva factura o paga en línea el valor total.