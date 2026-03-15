Venezuela anuncia exportación de gas a Colombia y confirma próxima cumbre binacional en Maracaibo

Foto: Presidencia de Venezuela

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció avances significativos en la integración energética y comercial entre ambas naciones.

Durante su declaración en un video a través de sus redes sociales, la mandataria destacó que la relación bilateral atraviesa un momento de impulso histórico orientado a la unidad de la «Patria Grande».

Uno de los anuncios más importantes fue el inicio del suministro de gas hacia territorio colombiano al confirmar que ya se han dado los primeros pasos operativos a través de la frontera terrestre, con una visión a corto plazo de reactivar la infraestructura permanente.

«Tenemos una extraordinaria noticia: el primer paso por el puente Simón Bolívar de cisternas de GLP, de gas butano, que va para Colombia. Todo el esfuerzo que estamos haciendo es para honrar a nuestro padre libertador Simón Bolívar», destacó la presidenta.

Asimismo, la mandataria venezolana proyectó un avance estructural para los próximos meses: «Esperamos que en pocos meses podamos también exportar el gas metano por tubería; que sea el gasoducto Antonio Ricaurte el que nuevamente tenga vida para interconectar gasíferamente a Venezuela y a Colombia».

En el ámbito económico, la presidenta resaltó la recuperación del intercambio mercantil, señalando que mientras en 2020 el comercio apenas alcanzaba los 220 millones de dólares, para el año 2024 esta cifra ascendió a los 1.135 millones de dólares. Y según su explicación, para profundizar esta tendencia, el próximo 18 de marzo sesionará la Comisión Administradora del Acuerdo Comercial entre ambos países.

Finalmente, la presidenta confirmó que la hoja de ruta diplomática tendrá un punto de encuentro clave en el estado Zulia para dar continuidad a los proyectos de beneficio común.

«Me alegra mucho saber que el próximo 23 y 24 de abril, en la ciudad de Maracaibo, se llevará a cabo el encuentro de la Comisión Binacional de Buena Vecindad. Queremos el despliegue de esta agenda para la unión, la integración, la libre circulación y los proyectos económicos y sociales», concluyó.

Rodríguez también envió un mensaje de apoyo al presidente Gustavo Petro, calificándolo como un «presidente valiente» y reiterando que, a pesar de los cambios en la agenda, los sentimientos y la energía de su gobierno están puestos en el éxito de esta integración binacional.

Nuevo embajador de Venezuela en Colombia

En medio de esta nueva etapa en las relaciones diplomáticas, se conoció que el almirante Orlando Maniglia fue designado como embajador de Venezuela ante el gobierno de Colombia.

La gestión de Maniglia estará enfocada en impulsar la coordinación asuntos de defensa y seguridad en la frontera binacional.