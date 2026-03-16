Así está la movilidad en Bogotá y las rutas de TransMilenio hoy lunes 16 de marzo de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Durante la mañana hoy lunes 16 de marzo de 2026, la estación Universidades, deja de prestar servicio por procedimiento de verificación de paquete abandonado. ¡Conoce aquí los detalles y planifica tus desplazamientos!

Así están las vías en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy lunes 16 de marzo de 2026

Corte 11:31 a. m.

? A la hora la estación Universidades retoma su operación normal y cancelamos los desvíos.

Corte 11:22 a. m.

A la hora la estación Universidades, continúa sin prestar servicio por procedimiento.

Siguen los retornos de la flota troncal en la calle 26 con av. Caracas.

Corte 10:35 a. m.

A la hora la estación Universidades, deja de prestar servicio por procedimiento de verificación de paquete abandonado.

Realizamos el retorno de la flota troncal en la calle 26 con av. Caracas.