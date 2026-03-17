Bogotá verifica cumplimiento de requisitos ambientales del Festival Estéreo Picnic 2026

Foto: IDRD.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realizó una visita de verificación de requisitos ambientales del Festival Estéreo Picnic (FEP), cuya edición 2026 se realizará los días 20, 21, y 22 de marzo de 2026 en el parque Simón Bolívar.

Las autoridades revisaron los protocolos del evento frente al manejo de árboles, fauna silvestre y disposición de residuos, de acuerdo a la normativa legal vigente sobre el cuidado de los entornos naturales del Distrito.

Ángela Romero, subdirectora de Fauna y Flora Silvestre de la SDA, señaló que durante la jornada también se revisó la disposición y ubicación del sistema de iluminación del evento para no afectar el arbolado ni a las aves que habitan en el parque.