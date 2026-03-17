Bogotá verifica cumplimiento de requisitos ambientales del Festival Estéreo Picnic 2026
Foto: IDRD.
La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) realizó una visita de verificación de requisitos ambientales del Festival Estéreo Picnic (FEP), cuya edición 2026 se realizará los días 20, 21, y 22 de marzo de 2026 en el parque Simón Bolívar.
Las autoridades revisaron los protocolos del evento frente al manejo de árboles, fauna silvestre y disposición de residuos, de acuerdo a la normativa legal vigente sobre el cuidado de los entornos naturales del Distrito.
Ángela Romero, subdirectora de Fauna y Flora Silvestre de la SDA, señaló que durante la jornada también se revisó la disposición y ubicación del sistema de iluminación del evento para no afectar el arbolado ni a las aves que habitan en el parque.
Hemos desarrollado recorridos de avistamiento de avifauna, verificación de nidos activos. También estamos verificando el cumplimiento de los lineamientos ambientales en manejo de arbolado, en manejo de fauna silvestre, dijo Romero.