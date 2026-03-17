Conozca las medidas en Bogotá por partidos entre Millonarios vs. Once Caldas y Millonarios vs. Nacional en El Campín este 17 de marzo

Foto: Secretaría Distrital de Gobierno – Ever Mercado.

Este martes 17 de marzo de 2026, el estadio El Campín será escenario de un nuevo doblete de fútbol profesional en Bogotá. Por la liga femenina, Millonarios enfrentará al Once Caldas. Posteriormente, el equipo masculino de Millonarios se enfrentará al Atlético Nacional por la décimo-segunda fecha del primer semestre del fútbol profesional colombiano. ¡Conoce las medidas de seguridad y convivencia!

La Secretaría Distrital de Gobierno desplegará un equipo de 30 personas, conformados por miembros del equipo de gestoras y gestores de Diálogo Social en puntos estratégicos, así como integrantes del programa ‘Goles en Paz’, con el propósito de promover la convivencia dentro y fuera del estadio. Esta entidad tendrá presencia permanente en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Información para la hinchada de Millonarios

Ingreso de elementos de animación: 4:00 p. m.

Apertura de puertas: 4:30 p. m.

Inicio del partido liga femenina: 5:30 p. m.

Inicio del partido liga masculina: 8:30 p. m.

NOTA IMPORTANTE: Para estos partidos no se permitirá el ingreso de hinchada visitante de Once Caldas y Nacional.

Seguridad y convivencia

Medidas relevantes para el partido:

Ingreso de menores de edad: Tribunas occidental y oriental: mayores de 5 años, en compañía de una persona adulta. Tribunas lateral sur y lateral norte: mayores de 14 años.

Ingreso digital obligatorio: Solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas dispuestas por el equipo local y la tiquetera. No se aceptarán boletos impresos.

Solo se permitirá la entrada con boletas electrónicas dispuestas por el equipo local y la tiquetera. No se aceptarán boletos impresos. Objetos prohibidos: Se restringe el ingreso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para almacenar alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel (en la tribuna oriental) y cualquier otro objeto que pueda representar un riesgo para el normal desarrollo y seguridad del evento.

Se restringe el ingreso de juegos pirotécnicos de cualquier tipo, elementos de animación con combustible o gas, globos de helio, sustancias psicoactivas, botas para almacenar alcohol, correas con chapa, morrales, linternas láser, armas blancas o de fuego, monedas pegadas, rollos de papel (en la tribuna oriental) y cualquier otro objeto que pueda representar un riesgo para el normal desarrollo y seguridad del evento. Llegar con anticipación: facilita los controles de seguridad y evita contratiempos.

Desde la Secretaría Distrital de Gobierno, Bogotá reafirma su compromiso con la seguridad y la convivencia en el fútbol. Vivamos el fútbol en paz y con respeto.