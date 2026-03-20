Guerra en Medio Oriente: Petroleras saudíes vaticinan que el barril de petróleo podría dispararse por encima de 180 dólares

–Funcionarios del sector petrolero de Arabia Saudita dijeron a The Wall Street Journal que hay una gran posibilidad de que los precios del crudo superen los 180 dólares por barril si el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, y las interrupciones en el suministro se prolongan hasta finales de abril.

De acuerdo con proyecciones internas del sector energético saudí, los futuros del Brent podrían aumentar significativamente desde los niveles actuales, en medio de un mercado volátil donde el crudo Gulf Oman ya supera los 166 dólares por barril. En paralelo, el crudo ligero saudí se vende a compradores asiáticos en torno a 125 dólares por barril, aunque se prevé un endurecimiento de la escasez que podría elevar los precios hasta los 138 o 140 dólares en el corto plazo.

Las estimaciones también contemplan que, de mantenerse cerrado el estrecho de Ormuz y sin un cese de los ataques a infraestructuras energéticas en el Golfo, los precios podrían alcanzar los 150 dólares a inicios de abril y posteriormente escalar hasta los 165 y 180 dólares en las semanas siguientes.

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«200 dólares por barril no es algo descabellado»

«A Arabia Saudita generalmente no le gustan los aumentos demasiado rápidos en el petróleo, porque eso crea inestabilidad de mercado a largo plazo», señaló Umer Karim, del Centro de Investigación y Estudios Islámicos King Faisal. «Para los saudíes, la ecuación ideal es un aumento relativamente moderado de los precios», agregó.

Por su parte, los analistas de la consultora energética Wood Mackenzie afirmaron que «un precio de 200 dólares por barril no es algo descabellado en 2026».

Mientras tanto, la analista Rebecca Babin, de CIBC Private Wealth, opina que: «El mercado ya no se comporta como si esto fuera algo que solo ocurrirá a finales de marzo». «No creo que sea descabellado pensar en 150 dólares dentro de un mes… Si empiezas a hablar de junio, te doy 180 dólares», agregó.

Según el medio, los productores están intentando averiguar cuándo pueden subir los precios del petróleo, antes que inicie el fenómeno conocido como la destrucción de la demanda, que es cuando los consumidores comienzan a reducir su consumo.

El precio del crudo Brent subió este jueves, alcanzando los 112,24 dólares por barril. Posteriormente, su coste superó los 113 dólares por barril.

Al mismo tiempo, el petróleo intermedio de Texas (WTI) también experimentó un auge, situándose en 96,52 dólares por barril, mientras que el crudo Murban subió hasta los 116,77 dólares por barril. (Información RT).