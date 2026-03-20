Jornadas veterinarias y de esterilización gratis para perros y gatos en Kennedy: conozca los puntos y asista del 20 al 31 de marzo

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

Durante marzo de 2026, la Alcaldía Local de Kennedy trae nuevas brigadas veterinarias y jornadas gratis de esterilización de perros y gatos para los residentes del suroccidente de Bogotá. Estas jornadas se realizarán entre el 20 y 31 de marzo de 2026, en 10 barrios. ¡Conoce sitios y requisitos aquí!

Las brigadas me?dico veterinarias se llevara?n a cabo en puntos como el parque Pinos de Marsella, parque Periodistas La Virgen, parque Nuevas Delicias, parque Andaluci?a de los Nin?os, parque Tabaku, parque Bella Vista, plaza de las Ame?ricas, JAC Gran Colombiano y Boita II, en fechas comprendidas entre el 20 y el 31 de marzo.

Por su parte, las jornadas de esterilizacio?n se desarrollara?n en sectores como Ciudad Granada, Villa de los Sauces, Villa Alsacia, barrio Catalina, Floresta Sur y Parque El Rosario, entre el 19 y el 26 de marzo, incluyendo procesos de preinscripcio?n un di?a antes en cada punto hasta completar los cupos disponibles.

“Desde la Alcaldi?a Local de Kennedy seguimos acercando la oferta institucional a los territorios, promoviendo el bienestar animal y la tenencia responsable. Invitamos a la ciudadani?a a participar activamente y cumplir con los requisitos establecidos para garantizar una atencio?n adecuada”, sen?alo? Javier Prieto Tristancho, alcalde Local de Kennedy (e).

Entre los requisitos establecidos para acceder a los servicios se encuentran la presentacio?n de fotocopia de la ce?dula, recibo de servicio pu?blico con vigencia no mayor a dos meses y condiciones ba?sicas de salud del animal. Para las esterilizaciones, adema?s, se exige ayuno previo, llevar cobija y cumplir con las indicaciones me?dicas para el procedimiento.

Con estas jornadas, la Alcaldía Local de Kennedy reafirma su compromiso con el cuidado de los animales, la salud comunitaria y la construccio?n de entornos ma?s responsables y sostenibles.