Petro recaba sobre acción fiscal en su contra: «No me interesan los procesos en EE.UU, no tengo miedo de investigaciones»

–El presidente Gustavo Petro respondió este sábado la arremetida del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, tras la publicación del New York Times, quien aseguró que quien aspire a la jefatura del Estado debe comprometerse a hacer responder al mandatario «y a todos sus cómplices por sus delitos…» (…). Además se declaró «capaz de acabar con la impunidad de los aforados y de los privilegiados”.

Al respecto, en su cuenta en X, el jefe del Estado respondió: «El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder..¿Responder qué?» y añade:

«Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión. Yo no tengo haciendas ni carros, ni he vivido en Miami, ni tengo tierras o bienes o cuentas en el exterior, no he robado un peso del estado. No me interesa ser rico ni me domina la codicia. Jamás ataque a nadie sin pruebas. Usted lo está haciendo».

A renglón seguido, el primer mandatario asegura: «No me interesan los procesos en EE.UU porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el New York Times».

Puntualiza que «no hace mucho dijo lo contrario, luego si es cierto, no lo sé, son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el departamento de estado, no creo que sea Trump».

También afirma que no cree en «business» pero si en los «deal», (esto es, testificar a cambio de inmunidad procesal) y subraya que Trump propuso un » deal» y le dije que el «deal» se llama libertad de la humanidad y energía limpias de América del sur entregadas a América del norte para salvar del colapso climático a la humanidad».

El presidente Gustavo Petro advierte: «No tengo miedo de investigaciones. Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad».

Igualmente le dice a de la Espriella: «Usted me ataca y usted me calumnia. Sus defendidos interpretan su mensaje como asesinarme, y sabré qué hacer en el momento adecuado. Usted ha vivido en un medio dónde la vida no vale nada sino la propia, y yo defiendo la vida de los demás por encima de la mía, siempre lo he hecho; entonces «squifo», no me conoce ni sabe nada de mis principios porque son contrarios a los suyos. Me acusarán de intervenir en política, pero tengo el derecho de defender mi persona y mi gobierno cuando cualquier candidato me ataque o ataque el gobierno».

Y cierra el trinno precisando: «La gente con conciencia tranquila no se inmuta por los actos electorales sucios de sus amigos en los medios estadounidenses. Se que buscan ahora y es intervenir para que el progresismo pierda y ganen los amigos y defensores de los verdaderos narcotraficantes».

Está pasando lo que tiene que pasar. Petro es cómplice del narcoterrorismo y lo he venido denunciando desde hace varios años. La justicia debe actuar como en derecho corresponde. Quien aspire a la Presidencia de Colombia debe comprometerse ante el país a que hará responder a… pic.twitter.com/fdNf8ZQKKl — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) March 20, 2026

El jefe del Estado también responde a exprecandidato Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo, quien lo emplazó

a hablar «más bien de la financiación de las campañas», que, advirtió «es el mayor fraude que se ha presentado en Colombia».

Al respecto, el mandatario afirma: Estimado Galan: La mafia acusó a un amigo de su papá, el entonces ministro de justicia Lara Bonilla porque le consignaron un millón de pesos en una de sus cuentas. El ministro tuvo que sufrir casi solo la arremetida y luego después de descubrir un inmenso laboratorio de cocaína y encontrar allí un helicóptero del padre de un expresidente y ahora líder de su coalición Juan Manuel, lo asesinó la mafia».

El presidente Petro puntualiza que «nadie en esta época ha luchado tanto contra la mafia como yo, no me extraña que gente que yo mismo he extraditado, llevo 800, busque usar la política derechista para ver si el progresismo pierde en Colombia y avanzan en sus negocios de narco con la derecha política».

Por último asegura que tiene su «conciencia tranquila», porque «he sido investigado hasta la sociedad en Colombia y pueden hacerlo dónde quieran. El narco es mi enemigo, me ha amenazado durante décadas y no hago alianzas con sus amigos políticos. Soy del bando de Lara Bonilla y no de quienes se arrodillan a los parapolíticos».