Recompensa de $1.000 millones ofrece MinDefensa por alias «Genaro» cabecilla del Eln promotor del paro armado en Chocó

–Los grupos criminales que confinan y amenazan a la población civil en el Bajo Baudó (Chocó) cometen delitos de lesa humanidad. El Estado no tolerará estas acciones contra la tranquilidad», precisó el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez frente a la crisis humanitaria que está causando el paro armado promovido por el grupo terrorista Eln.

«Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por alias ‘Genaro’, quien encabeza este paro criminal. La invitación es a que se entregue, o será capturado o neutralizado al igual que ocurrió con alias ‘Santiago'», enfatizó el ministro Sánchez.

Añadió que para garantizar la seguridad y hacer frente a esta amenaza, las Fuerzas Armadas mantienen un despliegue militar enfocado en el control de los ríos de la zona.

Indicó que los Infantes de Marina de la Armada Nacional operan de manera articulada con el Ejército y la Fuerza Aérea, para proteger a los habitantes.

Los grupos criminales que confinan y amenazan a la población civil en el Bajo Baudó cometen delitos de lesa humanidad. El Estado no tolerará estas acciones contra la tranquilidad. "Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por alias 'Genaro', quien… pic.twitter.com/dWOqfQU8jo — Mindefensa (@mindefensa) March 21, 2026

Según la Defensoría del Pueblo el paro armado del Eln tiene confinadas a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a 9 comunidades indígenas —pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galves, Bella Vista y Puerto Ismarek— integradas por 886 familias (4.114 personas).

Añadió que el confinamiento de las comunidades limita gravemente su movilidad por los corredores fluviales y restringe el reaprovisionamiento de alimentos básicos indispensables para su subsistencia. Esta situación también afecta el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios, la asistencia a clases de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

De igual manera, las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento.