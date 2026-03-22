Netanyahu dice que están «aplastando» al enemigo

–El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó desde el lugar del impacto de un misil iraní en el sur de Israel que Israel está «aplastando al enemigo» y «ganando esta batalla» contra Irán. Afirmó que fue un «milagro» que nadie muriera en la explosión. Sin embargo, señaló que si todos los residentes se hubieran refugiado en los albergues, nadie habría resultado herido e instó a todos a prestar atención a las sirenas.

«Estamos ganando esta batalla, estamos aplastando al enemigo, y seguimos firmes en nuestra determinación», dijo Netanyahu durante la visita a Arad, una localidad el sur de Israel donde impactó un misil este sábado noche dejando más de 60 heridos, una decena de ellos graves.

De otro lado, Netanyahu instó este domingo a los líderes mundiales a unirse a la agresión estadounidense-israelí, reporta The Times of Israel.

«Es hora de que los líderes del resto de los países se unan», declaró el mandatario durante su visita a la ciudad de Arad, en el sur de Israel, tras los impactos de misiles iraníes la noche del sábado. Asimismo, sin especificar quiénes o en qué capacidad, aseguró que algunos países están comenzando a moverse en esa dirección, aunque agregó que «se necesita más».

Al ser cuestionado por un reportero sobre cuál sería su repuesta ante los ataques, dijo: «Vamos tras el régimen. Vamos tras el CGRI [Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica], esa pandilla criminal, y vamos tras ellos personalmente, sus líderes, sus instalaciones, sus activos económicos. Vamos tras ellos con mucha fuerza».

El primer ministro israelí dijo que «es hora de que los líderes del resto de los países se sumen» a la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán. «Me complace decir que veo que algunos empiezan a avanzar en esa dirección, pero se necesita más».

ANDANADA DE MISILES

Una nueva andanada de misiles balísticos fue lanzada este domingo desde Irán, causando heridos y daños significativos en el centro de Israel. Según informes de medios locales, al menos 15 personas resultaron lesionadas en los ataques.

??Large amounts of destruction in Petah Tikva, Israel, following Iranian strike this morning pic.twitter.com/laOp8HzbxY — War Monitor (@WarMonitors) March 22, 2026

Se registraron impactos en diversas ciudades, incluyendo Tel Aviv, Ramat Gan y Petaj Tikva. En las redes sociales se han compartido videos que muestran incendios y serios destrozos en Petaj Tikva como resultado de estos ataques.



En paralelo, la noche de este sábado impactos de misiles balísticos iraníes dejaron múltiples heridos y graves daños en las ciudades de Dimona y Arad, en el sur del país hebreo. Las Fuerzas de Defensa de Israel reconocieron que no lograron interceptar los proyectiles. (Información DW y RT).