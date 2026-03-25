3.741 toneladas de residuos retirados de las calles de Bogotá en la última semana
Foto: Aguas de Bogotá.
Entre el 16 y el 20 de marzo del 2026, se retiraron 3.741 toneladas de residuos y basuras de las calles de Bogotá, que representaron más de 400 volquetas llenas.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) junto con Aguas de Bogotá adelantaron jornadas de recuperación y limpieza en diversas zonas de la ciudad. Este trabajo es permanente, pero evitar que estos puntos vuelvan a aparecer depende de toda la ciudadanía.
En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.
También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.
- Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
- Disposición correcta de escombros: Línea 110.
- Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción.