    • Bogotá

    3.741 toneladas de residuos retirados de las calles de Bogotá en la última semana

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra en un lado residuos y en el otro un anden limpio Foto: Aguas de Bogotá.

    Entre el 16 y el 20 de marzo del 2026, se retiraron 3.741 toneladas de residuos y basuras de las calles de Bogotá, que representaron más de 400 volquetas llenas.

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) junto con Aguas de Bogotá adelantaron jornadas de recuperación y limpieza en diversas zonas de la ciudad.  Este trabajo es permanente, pero evitar que estos puntos vuelvan a aparecer depende de toda la ciudadanía.

    En Bogotá tirar o abandonar basuras o residuos en la calle es uno de los ’10 No Negociables’. Si tienes muebles, tejas, escombros o residuos voluminosos programa su recolección gratuita a través de la Línea 110, un canal habilitado para evitar la formación de nuevos puntos críticos y proteger el medio ambiente urbano.

    También puedes ayudar a reportar puntos críticos para mantener los espacios públicos de Bogotá limpios, seguros y en condiciones dignas.

    • Consulta de horarios de recolección de basura: Línea 195 o WhatsApp Chatico 316 023 1524.
    • Disposición correcta de escombros: Línea 110.
    • Reporte de arrojo ilegal de basuras o escombros: Línea 195, opción.

