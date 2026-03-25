Puente de Venecia llegó al 80% de avance de obra

Foto: IDU

El director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, inspeccionó los avances de la construcción del puente de Venecia, que ya alcanza un 81% de ejecución y que fue recibido por el alcalde Carlos Fernando Galán en un 12, 94 %. La obra, hito que hace parte del grupo 1 de la obra de la troncal av. 68, contempla la habilitación de carriles para tráfico mixto y para TransMilenio en diferentes sentidos de la av. 68, así como la articulación de los flujos vehiculares a través del puente y sus ramales.

“Así que la instrucción del alcalde es que este año habilitemos estos puentes de Venecia. Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre (de este año) ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad. Seguimos avanzando: son casi 800 personas trabajando en turnos (en este grupo 1) para transformar esta ciudad en una más moderna y mejor conectada”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

El proyecto de este hito del grupo 1, registra avances significativos en su ejecución: ya se completó la cimentación total del puente, incluyendo la construcción de los 523 pilotes y los 12 dados. En cuanto a la superestructura, se han izado las 15 vigas previstas y se avanza en la construcción de los estribos, con tres ya finalizados y uno en ejecución. Como siguientes actividades, se contempla la fundida del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas del puente.

“Entendemos las molestias y ofrecemos disculpas, pero aquí estamos trabajando por los bogotanos. Lo seguiremos haciendo para entregar nuestros proyectos. Aquí cerca, en el pulpo de la av. Primero de Mayo, también estamos trabajando y fundiendo concreto para lograr terminar toda la av. 68”, aseguró Molano.

Este puente hace parte del grupo 1 de la av. 68, comprendido entre la AutoSur y la calle 18 Sur. La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió este grupo en enero de 2024 con un avance del 39,91 % y al 16 de marzo de 2026 ya registra un 60.98 % de avance.

El proyecto abarca una longitud de 2,83 km, además de 62 mil m2 de espacio público y zonas verdes. Contempla también la construcción de 1,83 km de ciclorruta, un puente vehicular, cuatro pasos peatonales deprimidos para el acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de TransMilenio a lo largo del grupo.