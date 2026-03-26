-Dólar TRM: $3,675.29 (vigente 27 de marzo)

-Euro $ 4,241.80

-Bitcoin US$ 69.097,30

Tasa de Interés

-DTF: 9,87%

-UVR: $ 404,57

-Tasa de Usura 25,52%

-Café US$ 3,50

-Petróleo Brent US$ 92,85

-Oro-Compra Banco de la República $ 514.230,26