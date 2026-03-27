Petro sanciona la Ley de Jurisdicción Agraria

–En el municipio de Cereté, departamento de Córdoba, el presidente Gustavo Petro sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural durante la entrega de 3.600 hectáreas para familias campesinas damnificadas por la emergencia climática de Córdoba y el inicio de la demolición de jarillones para la recuperación de las Ciénagas Bajo Sinú.

En su intervención, el mandatario aseguró que esta nueva norma, que ya entró en vigencia, permite que “cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada, no sea el camino de la solución, que sean los jueces, que sean los magistrados, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso”.

“Y aquí firmamos esa Ley, comienza a actuar, hecha para adelante desde el día de hoy. Buen viento y buena mar le deseamos”, anotó el presidente Gustavo Petro.

“Que cuando hayan conflictos no sea el machete o la sierra ensangrentada el camino de la solución, sino la justicia ?? que dirima el conflicto; una justicia en favor del pueblo”. ?? Desde Cereté (#Córdoba), el presidente @PetroGustavo celebró la sanción de la Ley Estatutaria de… pic.twitter.com/0uR1fYVSKl — Min. de Agricultura (@MinAgricultura) March 28, 2026

Se recuerda que la jurisdicción agraria había quedado contemplada en el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc.

La Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural fue tramitada a través del Proyecto de Ley 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en desarrollo del Acto Legislativo o reforma constitucional 03 de 2023, que incorporó esta jurisdicción en la Constitución y ordenó al Congreso expedir la normativa necesaria para definir su estructura y competencias.

El Congreso aprobó el proyecto en junio de 2024, destacando su papel en la protección de la propiedad rural y la creación de jueces especializados capaces de resolver conflictos agrarios con enfoque técnico, étnico, territorial y cultural.

Posteriormente, la Corte Constitucional, en control automático, declaró la constitucionalidad de la mayoría del articulado, precisando ajustes en los artículos 3 y 8, y declarando inconstitucionales los artículos 4 y 5 por violar el principio de unidad de materia sin afectar la esencia del proyecto.

Con el aval, el texto fue enviado para sanción presidencial, cumpliendo con todos los requisitos de trámite, consecutividad, identidad flexible e impacto fiscal.

¡Hoy Colombia da un paso histórico hacia la justicia agraria! El Presidente @PetroGustavo sancionó la Ley Estatutaria de la #JurisdicciónAgrariaYa. #ConDignidadCumplimos y avanzamos en la paz y transformación de los territorios. pic.twitter.com/JDeic1aTik — Presidencia Colombia ?? (@infopresidencia) March 28, 2026

¿Qué establece la ley estatutaria?

La norma dispone la creación de:

• Juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional.

• Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico Agrario y Rural, que brindarán soporte pericial y acompañamiento especializado.

• Facilitadores agrarios y rurales que orientarán a la ciudadanía en el acceso a la justicia en asuntos de tierras.

• Procesos de selección por méritos, que priorizan conocimientos en derechos fundamentales campesinos, enfoques étnicos, de género y territoriales.

Los órganos de cierre serán:

• La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, para asuntos entre particulares.

• El Consejo de Estado, para controversias entre particulares y el Estado.

Un avance trascendental para la justicia rural

La creación de esta jurisdicción complementa los esfuerzos del Gobierno para transformar las condiciones de vida en el campo. En paralelo, la política de tierras, formalización y restitución adelantada por el ministerio de Agricultura evidencia avances significativos en materia de hectáreas redistribuidas y formalizadas, así como en demandas de restitución durante el actual gobierno.

Esta articulación interinstitucional garantiza que la nueva jurisdicción disponga de insumos técnicos y territoriales robustos para responder a los conflictos que afectan a campesinos, pueblos étnicos y productores rurales.

¿Qué falta?

Aunque la sanción presidencial representa un avance fundamental, la puesta en marcha requiere completar hitos esenciales:

1. Aprobación de la ley ordinaria

El Congreso debe tramitar la ley ordinaria que definirá:

• Procedimientos agrarios.

• Competencias específicas de jueces y tribunales.

• Reglamentación detallada del proceso agrario y rural.

• Esta ley sigue en discusión legislativa.

2. Implementación gradual del sistema judicial

El Consejo Superior de la Judicatura tiene el mandato de crear tribunales y juzgados en un plazo progresivo, considerando lo establecido en la reforma constitucional así:

• Zonas rurales y PDET.

• Demanda de justicia agraria.

• Proyecciones demográficas.

3. Reglamentación técnica y presupuestal

El Gobierno nacional garantizará los recursos para:

• Infraestructura física y tecnológica.

• Selección, formación y nombramiento de jueces y magistrados.

• Funcionamiento de equipos interdisciplinarios con enfoque diferencial.

4. Activación de los Centros de Servicios Judiciales y facilitadores agrarios

Estos equipos serán clave para la asesoría, recolección probatoria y acceso efectivo a la jurisdicción. Su puesta en operación requiere resoluciones administrativas y protocolos técnicos.