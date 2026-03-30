EE.UU reanuda operaciones de su embajada en Venezuela

–El Departamento de Estado confirmó la reanudación de operaciones este lunes de su embajada en Caracas, Venezuela, hecho, que afirma, «marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela» y fortalece «nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, apoyar a los ciudadanos estadounidenses y promover esfuerzos con la sociedad civil y el sector privado».

En su nota, el Departamento de Estado reseña que desde marzo de 2019, la labor diplomática de Estados Unidos con Venezuela se ha llevado a cabo a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), la oficina diplomática interina del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, Colombia.

«Hoy, reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», complementa.

Señala igualmente que en enero, la Embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas para liderar las gestiones del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela como Encargada de Negocios. El equipo de la Embajadora Dogu está restaurando el edificio de la cancillería en la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso completo del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares.

Finalmente indica que la reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas «es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado».