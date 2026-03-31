Procuraduría activa medidas preventivas para proteger a tolimenses contra fiebre amarilla en Semana Santa

–En el marco del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD), la Procuraduría General de la Nación activó la vigilancia preventiva sobre las entidades territoriales y del sector salud del Tolima encargadas de contrarrestar el riesgo de fiebre amarilla en esta temporada de Semana Santa.

El ente de control reforzó el seguimiento para garantizar medidas efectivas que permitan enfrentar el incremento de visitantes de otras regiones, lo que eleva el peligro de contagio en el departamento.

En cumplimiento de las circulares 00012 y 045 de 2025 del Ministerio de Salud, y 107 de 2026 de la Secretaría de Salud Departamental del Tolima, que priorizan la vacunación, la vigilancia epidemiológica y una respuesta oportuna frente a posibles brotes, la Entidad hace un llamado urgente a quienes viajan a esta zona del país, para que verifiquen y completen su esquema de vacunación.

La Procuraduría Regional de Instrucción del Tolima también hace seguimiento a la implementación de medidas de prevención en eventos religiosos y eventos multitudinarios, con énfasis en información clara a la ciudadanía y articulación entre autoridades y organizadores, para proteger la vida y cuidar la salud de los tolimenses.

Finalmente, invita a la ciudadanía a adoptar medidas de autocuidado y a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.